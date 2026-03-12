¿Cuánto necesitó en febrero una familia argentina para no ser pobre o indigente?

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.397.672 en febrero de 2026 para no ser considerada pobre en Argentina, según los datos de las canastas básicas publicados por el INDEC este jueves por la tarde. Ese monto corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT) , que en febrero registró una suba mensual de 2,7% y una variación interanual de 32,1% .

Para no caer en la indigencia , una familia tipo necesitó $644.088 , valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) . Esta canasta, que incluye únicamente alimentos esenciales, aumentó 3,2% en febrero , acumuló 9,3% en lo que va del año y registró una suba interanual de 37,6% .

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en febrero, el INDEC señaló:

La pobreza se ubicó en 38% en el segundo semestre de 2024, según datos del INDEC.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en febrero fueron:

Una persona requirió de $208.443 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $512.769 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $644.088.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $677.439.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.