¿Cuánto necesitó en febrero una familia argentina para no ser pobre o indigente?

Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $644.088, valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esta canasta, que incluye únicamente alimentos esenciales, aumentó 3,2% en febrero, acumuló 9,3% en lo que va del año y registró una suba interanual de 37,6%.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en febrero, el INDEC señaló:
Una persona necesitó de $452.321 para no caer bajo la pobreza.
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.112.710 para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.397.672.
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.470.043.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en febrero fueron:
Una persona requirió de $208.443 para no ser indigente.
De $512.769 para una familia de tres miembros.
Un hogar de cuatro integrantes precisó $644.088.
Una familia compuesta por cinco personas requirió $677.439.
Qué mide la canasta básica
La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.
Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.