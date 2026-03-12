jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 16:24
INDEC.

¿Cuánto necesitó en febrero una familia argentina para no ser pobre o indigente?

El INDEC informó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el mes de febrero para una persona y familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Por  Federico Franco
Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $644.088, valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esta canasta, que incluye únicamente alimentos esenciales, aumentó 3,2% en febrero, acumuló 9,3% en lo que va del año y registró una suba interanual de 37,6%.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en febrero, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $452.321 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.112.710 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.397.672.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.470.043.
La pobreza se ubicó en 38% en el segundo semestre de 2024, según datos del INDEC.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en febrero fueron:

  • Una persona requirió de $208.443 para no ser indigente.
  • De $512.769 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $644.088.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $677.439.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

