lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 18:03
Canasta.

¿Cuánto necesitó en noviembre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

La DIPEC informó los datos de la Canasta Básica Alimentaria y Total del mes de noviembre para familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).

Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).

Este lunes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de noviembre en la provincia de Jujuy necesitó $ 1.167.455, para no caer en la pobreza, y un total de $520.154 para no ser considerada indigente.

Lee además
Datos de la canasta básica.
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?
Datos de la canasta básica.
Canasta Básica.

Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el DIPEC señaló:

  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $ 921.874 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.167.455.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.269.466.

Explicaron que la cifra mostrará que la pobreza se agravó por la aceleración de la inflación registrada durante el primer tramo.
Datos pobreza e indigencia en Jujuy.

Datos pobreza e indigencia en Jujuy.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:

  • De $410.737 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.154.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $565.604.

Datos a nivel nacional

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $406.903 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.000.980 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.322.433

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:

  • Una persona requirió de $183.289 para no ser indigente.
  • De $450.892 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $566.364.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $595.691.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina

¿Cuánto necesitó una familia argentina en septiembre para no ser pobre o indigente?

Buscan a Fernando Luis Romero, abuelo de 86 años desaparecido en Alto Palpalá

Fuerte temporal en Yuto: arboles caídos, calles inundadas y cortes de energía

Lo que se lee ahora
confirmaron como seran los asuetos en jujuy para navidad y ano nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel