¿Cuánto necesitó en noviembre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Este lunes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de noviembre en la provincia de Jujuy necesitó $ 1.167.455, para no caer en la pobreza , y un total de $520.154 para no ser considerada indigente.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el DIPEC señaló:

Explicaron que la cifra mostrará que la pobreza se agravó por la aceleración de la inflación registrada durante el primer tramo. Datos pobreza e indigencia en Jujuy.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:

De $410.737 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.154.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $565.604.

Datos a nivel nacional

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $406.903 para no caer bajo la pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.000.980 para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.322.433

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:

Una persona requirió de $183.289 para no ser indigente.

De $450.892 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $566.364.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $595.691.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.