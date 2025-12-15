¿Cuánto necesitó en noviembre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).
Este lunes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de noviembre en la provincia de Jujuy necesitó $ 1.167.455, para no caer en la pobreza, y un total de $520.154 para no ser considerada indigente.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el DIPEC señaló:
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $ 921.874 para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.167.455.
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.269.466.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:
De $410.737 para una familia de tres miembros.
Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.154.
Una familia compuesta por cinco personas requirió $565.604.
Datos a nivel nacional
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:
Una persona necesitó de $406.903 para no caer bajo la pobreza.
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.000.980 para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799.
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.322.433
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:
Una persona requirió de $183.289 para no ser indigente.
De $450.892 para una familia de tres miembros.
Un hogar de cuatro integrantes precisó $566.364.
Una familia compuesta por cinco personas requirió $595.691.
Qué mide la canasta básica
La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.
Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.