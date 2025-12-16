martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 07:55
Perico.

Se incendió un camión y hay corte total en la Ruta Nacional 66

El tránsito se encuentra interrumpido en el kilómetro 20 de la Ruta Nacional 66, en Perico, por un camión varado e incendiado. Hay desvíos por caminos internos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Se incendió un camión en Ruta Nacional 66.

La situación genera complicaciones en uno de los corredores viales más transitados del centro de la provincia, utilizado a diario por vehículos particulares, transporte de carga y colectivos de media distancia.

Según se supo, sólo se habría quemado el acoplado y no hubo personas heridas.

Desvíos habilitados

Ante el corte total, dispusieron desvíos obligatorios por caminos internos de la zona. El tránsito se canaliza por rutas alternativas con señalización preventiva y control en distintos puntos del recorrido. Recomiendan evitar la zona.

En el lugar trabaja personal que realiza tareas de regulación del tránsito. Los agentes indican los desvíos y ordenan la circulación para evitar congestionamientos y reducir riesgos para los conductores.

Desde los organismos de control vial se solicita a los conductores circular con extrema precaución en el sector afectado y en los caminos alternativos. Se recomienda mantener una velocidad reducida y respetar la distancia de frenado entre vehículos.

Camión incendiado

Impacto en la circulación

El corte en Ruta Nacional 66 impacta de forma directa en el tránsito entre San Salvador de Jujuy, Perico y zonas aledañas. La traza cumple un rol estratégico para el movimiento diario de trabajadores y para el transporte de mercadería.

Por el momento, no se informó un horario estimado para la normalización total de la circulación. El paso permanecerá restringido hasta que se retire el vehículo siniestrado y se garantice la seguridad vial en la zona.

