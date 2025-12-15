Buscan a Fernando Luis Romero, abuelo de 86 años desaparecido en Alto Palpalá

La familia de Fernando Luis Romero, de 86 años, realizó un llamado urgente a la comunidad para dar con su paradero. El hombre se encuentra desaparecido desde el sábado a la mañana, cuando salió de su casa como lo hace habitualmente, pero esta vez no regresó y desde entonces no tienen noticias de él.

El caso generó profunda preocupación entre familiares, vecinos y conocidos, que comenzaron a difundir su foto y sus datos por redes sociales para ampliar la búsqueda.

Dónde fue visto por última vez Según informaron sus allegados, Fernando Luis Romero fue visto por última vez el sábado 13 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00, en el barrio Alto Palpalá, sobre calle Fray Mamerto Esquiú, a la altura de una carnicería de la zona.

Se trata de un sector muy transitado del barrio, por lo que la familia confía en que algún vecino o comerciante pueda haberlo visto caminar o hablar con alguien en ese horario y aportar información clave para reconstruir su recorrido.

image Cómo iba vestido Al momento de ser visto por última vez, el hombre vestía: Camisa blanca

Pantalón negro

Llevaba una bolsa negra

Generalmente usa boina o gorra Sus familiares remarcaron que estos detalles pueden ayudar a que la gente lo recuerde si lo vio en la calle, en el transporte público o en algún comercio. Cómo podés ayudar La familia pidió a la comunidad que cualquier persona que tenga información —por mínima que parezca— se comunique de inmediato. Canales de contacto: Teléfono: 388 531 1283

También se puede enviar un mensaje privado a los perfiles desde donde se difundió la búsqueda. Además, solicitaron que se comparta la información en redes sociales, grupos de barrio y entre contactos, para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. “Cada dato puede ser clave para encontrarlo”, expresaron sus familiares, agradeciendo de antemano la colaboración de todos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







