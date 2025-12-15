lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 12:33
Sociedad.

Buscan a Fernando Luis Romero, abuelo de 86 años desaparecido en Alto Palpalá

La familia de Fernando Luis Romero, de 86 años, lo busca desesperadamente. Fue visto por última vez el sábado en barrio Alto Palpalá.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El caso generó profunda preocupación entre familiares, vecinos y conocidos, que comenzaron a difundir su foto y sus datos por redes sociales para ampliar la búsqueda.

Dónde fue visto por última vez

Según informaron sus allegados, Fernando Luis Romero fue visto por última vez el sábado 13 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00, en el barrio Alto Palpalá, sobre calle Fray Mamerto Esquiú, a la altura de una carnicería de la zona.

Se trata de un sector muy transitado del barrio, por lo que la familia confía en que algún vecino o comerciante pueda haberlo visto caminar o hablar con alguien en ese horario y aportar información clave para reconstruir su recorrido.

image

Cómo iba vestido

Al momento de ser visto por última vez, el hombre vestía:

  • Camisa blanca

  • Pantalón negro

  • Llevaba una bolsa negra

  • Generalmente usa boina o gorra

Sus familiares remarcaron que estos detalles pueden ayudar a que la gente lo recuerde si lo vio en la calle, en el transporte público o en algún comercio.

Cómo podés ayudar

La familia pidió a la comunidad que cualquier persona que tenga información —por mínima que parezca— se comunique de inmediato.

Canales de contacto:

Además, solicitaron que se comparta la información en redes sociales, grupos de barrio y entre contactos, para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible.

“Cada dato puede ser clave para encontrarlo”, expresaron sus familiares, agradeciendo de antemano la colaboración de todos.

