Buscan a Fernando Luis Romero, abuelo de 86 años desaparecido en Alto Palpalá

El caso generó profunda preocupación entre familiares, vecinos y conocidos, que comenzaron a difundir su foto y sus datos por redes sociales para ampliar la búsqueda.
Dónde fue visto por última vez
Según informaron sus allegados, Fernando Luis Romero fue visto por última vez el sábado 13 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00, en el barrio Alto Palpalá, sobre calle Fray Mamerto Esquiú, a la altura de una carnicería de la zona.
Se trata de un sector muy transitado del barrio, por lo que la familia confía en que algún vecino o comerciante pueda haberlo visto caminar o hablar con alguien en ese horario y aportar información clave para reconstruir su recorrido.
Cómo iba vestido
Al momento de ser visto por última vez, el hombre vestía:
Camisa blanca
Pantalón negro
Llevaba una bolsa negra
Generalmente usa boina o gorra
Sus familiares remarcaron que estos detalles pueden ayudar a que la gente lo recuerde si lo vio en la calle, en el transporte público o en algún comercio.
Cómo podés ayudar
La familia pidió a la comunidad que cualquier persona que tenga información —por mínima que parezca— se comunique de inmediato.