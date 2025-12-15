lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 20:01
Aniversario.

Gerardo Morales y Carlos Sadir: "Un proyecto que generó grandes transformaciones para Jujuy"

Gerardo Morales y Carlos Sadir participaron del acto en el estadio Federación de Básquet, al cumplirse 10 años del inicio de su gestión como gobernador.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gerardo Morales y Carlos Sadir

Gerardo Morales y Carlos Sadir 

Este lunes 15 se realizó en el estadio Federación de Básquet un acto para conmemorar los 10 años del inicio de la gestión de Gerardo Morales. “En el 2015 asumimos con un proyecto que ha generado grandes transformaciones para Jujuy”, dijo el ex gobernador.

El acto contó con la presencia del actual gobernador Carlos Sadir, el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge, el vicegobernador Alberto Bernis, autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR), dirigentes provinciales, afiliados y simpatizantes al frente político.

Gerardo Morales y Carlos Sadir en el acto en el estadio Federación
Gerardo Morales y Carlos Sadir en el acto en el estadio Federación

Gerardo Morales y Carlos Sadir en el acto en el estadio Federación

El balance de la gestión

“Jujuy no es lo mismo que era hace 10 años. Ha generado cambios, desde recuperar la paz, cambios institucionales y la transformación de la matriz productiva”, dijo el ex mandatario y pidió que este tiempo “sirva como un legado para proyectar el futuro, que es lo más importante”.

Embed - GERARDO MORALES – EX GOBERNADOR

Morales dijo que en estos 8 años de su mandato y los 2 años de la gestión de Carlos Sadir, hubo “grandes cambios. Obviamente, como en toda gestión, siempre tienen distintas áreas o más o menos, eso tiene que ver con cómo es la vida”.

Morales subrayó que “lo más importante es que nunca se apagó la llama transformadora, la llama de cambio en la provincia y de seguir generando proyectos, oportunidades y alternativas para el pueblo, porque lo que más queremos es que nuestra provincia siga de pie”.

Gerardo Morales en el acto en el estadio Federación
Gerardo Morales en el acto en el estadio Federación

Gerardo Morales en el acto en el estadio Federación

Gerardo Morales y su rol en el 2026

Sobre su posición en la gestión actual, dijo que es la de “acompañar, de trabajar en seguir inspirando junto a un grupo humano que le ha dedicado mucho a la provincia y que lo tiene que seguir haciendo. Siempre seguiré acompañando”.

Marco que “mi lugar ya es de asesorar, de abrir caminos, de que no se generen obstáculos, de pensar los desafíos para los próximos tiempos, de ayudar desde la experiencia a pensar el futuro y acompañar este maravilloso grupo humano que hay, que también tiene que pensar en no solo consolidarse en la experiencia, sino también en la renovación”.

La agradeció a la militancia por la respuesta y que con “todo este equipo de gente, de hombres y mujeres, se han hecho muchas cosas, que han generado transformaciones que hay que sostener, pero que tampoco vivir del pasado, pero sí tomar como un legado que no solo hay que defender, proteger, valorar, sino cómo desde allí también nos proyectamos al futuro”.

“Siempre brindando mi granito para contribuir a lo mejor de Jujuy, que es la provincia que amo y que es el pueblo que amo. Así que desde ese lugar ya con otra perspectiva, pero siempre buscando puertas, caminos, reflexiones para que nos vaya bien a todos los jujeños”, cerró.

Carlos Sadir: “Un gran trabajo por nuestra provincia”

Bajo la consigna “2015-2025, 10 años de transformación. Un puente al futuro”, Carlos Sadir destacó “todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos hecho a partir de 2015, que llegamos con Gerardo al Gobierno y el gran esfuerzo que hicimos todos. Un gran trabajo que hicimos por nuestra provincia, que ha sido ponerla de pie, transformarla y hacer una gran provincia”.

“Tenemos el gran compromiso de seguir trabajando, de seguir creciendo. El compromiso es de todos los jujeños que han apostado desde 2015 en adelante por este proyecto, que sigue más firme que nunca, que sigue trabajando, que sigue creciendo, creyendo en nuestra gente, creyendo en los jujeños”.

Gerardo Morales y Carlos Sadir
Gerardo Morales y Carlos Sadir

Gerardo Morales y Carlos Sadir

“El gran desafío es más producción, es más mano de obra, es más puestos de trabajo, pero sobre todo es mejor calidad de vida para los jujeños”, recalcó el mandatario provincial. “Eso es lo que hacemos todos los días. Queremos más y mejores jujeños y para eso estamos”

Para cerrar, Sadir dijo que “el compromiso de todos es para seguir trabajando. Así que los invito a todos para pensar en este Jujuy del futuro, este Jujuy grande que todos merecemos y que seguramente vamos a ser con este gran equipo, pero con todos los jujeños”.

Embed - Carlos Sadir - Gobernador de Jujuy

