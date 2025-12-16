martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 07:12
Empatía.

Tras la partida de su hija y la internación de su niño, impulsa una colecta para otros pequeños pacientes

La campaña solidaria busca reunir juguetes, libros y elementos didácticos destinados a los chicos del Hospital de Niños. Cómo sumarse.

Federico Franco
Federico Franco
Llamado a la solidaridad de los jujeños.

Tiempo atrás, su hija falleció en el mismo nosocomio, un caso que conmovió a la provincia no solo por la pérdida, sino también porque la pequeña se convirtió en donante de órganos. Luego, su hijo estuvo internado ahí, y durante esos días el padre pudo observar de cerca la importancia que tienen los elementos recreativos y educativos para los niños que viven largas jornadas en el hospital.

Niños con Covid-19 internados en el Hospital Materno Infantil de Jujuy.jpg
Colecta para el Hospital de Ni&ntilde;os.

Al respecto, habló con TodoJujuy.com y explicó qué lo motivó: “Al ver todos los chicos que están internados con diferentes patologías, fuimos a la salita de educación, la sala de juegos. Había libritos usados, revistas pintadas y ya estaban gastados”.

Según relató, su hijo también utilizaba ese espacio durante la internación: “Cuando mi nene ya estaba mejor, iba a la salita y se encontraba con estas cositas, libros viejitos, revistas ya pintadas. Entonces le pregunté a la señora encargada y me dijo que sí, que hacía falta juguete didáctico, rompecabezas, cartitas, algo que los haga pensar”.

La campaña busca recolectar dos tipos de elementos:

image
Ra&uacute;l Tarifa / impulsa una colecta para ni&ntilde;os hospitalizados.

  • Juguetes y materiales que quedarán en la sala de juegos, para uso de todos los chicos que ingresen al hospital.

  • Regalos para entregar a los niños el día que reciban el alta, como una forma de acompañarlos en su recuperación.

Tarifa detalló visitará al hospital el 22 de diciembre, día en que entregará todas las donaciones reunidas.

“Me dijeron que también hacen falta juguetes para bebés, como sonajeros o figuras que hagan ruidito, algo que llame la atención de los más chiquitos. Y también preguntaron si alguien puede donar un televisor, porque en algunas salas faltan”.

Quienes deseen sumarse a la campaña pueden comunicarse al 3885892239 para coordinar la entrega o retiro de donaciones.

La iniciativa no solo busca acompañar a los niños del Hospital de Niños, sino también transformar el dolor en un gesto de amor que siga sembrando esperanza en cada familia que atraviesa momentos difíciles.

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Por  Ramiro Menacho

