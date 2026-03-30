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30 de marzo de 2026 - 11:35
Policiales.

Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi rompió el pacto y dijo qué hizo Máximo Thompsen

Mientras permanece detenido, el exjugador de rugby relató los momentos posteriores al homicidio y la charla que tuvieron en la hamburguesería.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lucas Pertossi reveló qué habló con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa.

Lucas Pertossi reveló qué habló con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa.

A más de cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi rompió el silencio sobre aquella madrugada en Villa Gesell, ofreciendo nuevos detalles sobre un momento determinante: la reunión con sus amigos en una hamburguesería apenas minutos después del ataque que le costó la vida al estudiante de Derecho.

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En su declaración, Pertossi contó que, tras la agresión a Fernando, la charla con Máximo Thomsen y el resto del grupo no giró alrededor de la pelea, sino que se desarrolló como una conversación habitual. “Hablamos de la noche, de chicas, de cosas normales”, afirmó.

“Actuamos como si nada hubiera pasado”, dijo Lucas Pertossi

Lucas Pertossi habló desde la cárcel. Brindó una entrevista a A24.

El joven remarcó que nadie hizo alusión a la agresión ni mostró preocupación por la víctima. Según su versión, tampoco advirtió conductas fuera de lo común: negó haber visto a algún amigo con restos de sangre o con signos de nerviosismo. Para Pertossi, esa actitud evidenciaba una completa desconexión sobre la seriedad del hecho.

Actuamos como si nada hubiera pasado”, dijo en una entrevista con A24, resumiendo la atmósfera que, según su testimonio, predominaba en aquel encuentro. Dentro de ese marco, la conversación con Thomsen habría transcurrido de manera similar: sin mención al ataque ni indicios de alarma.

Desde el penal, Pertossi manifestó su remordimiento, aunque centrado en su pasividad: “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”. Al mismo tiempo, reiteró que no hubo planificación previa para agredir a la víctima y calificó el episodio como “una tragedia que se fue de las manos”.

Lucas Pertossi fue capturado por la cámara de seguridad de una hamburguesería hablando con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa.

En su testimonio también cuestionó a su propio equipo de abogados, señalando que intentó contar su versión desde el comienzo del juicio, pero no se lo permitieron. “Me sentí mal defendido”, sostuvo, marcando distancia con la táctica legal implementada durante el proceso.

Condena y pedido de nulidad: la visión de Pertossi

Pertossi cumple condena junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli. Mientras que los dos últimos recibieron 15 años de prisión como él, los demás fueron sentenciados a cadena perpetua.

En la entrevista, el joven describió el hecho como “Fue una pelea que terminó en tragedia“. Y agregó: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”. Por este motivo, en las últimas semanas su defensa solicitó anular la condena y pedir un nuevo juicio.

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Sobre la forma en que se condujo su defensa y el desarrollo del juicio celebrado en febrero de 2023 en Dolores, el joven comentó: “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”.

La solicitud de anulación fue presentada por Ignacio Juan Domingo Nolfi, quien argumenta que la táctica adoptada por el abogado original, Hugo Tomei, consistió en una defensa colectiva para todos los imputados, sin considerar las claras diferencias en los hechos, el grado de participación y las pruebas relacionadas con Pertossi, lo que provocó un serio conflicto de intereses y vulneró derechos constitucionales esenciales.

Diferencias clave: su rol y la evidencia en el caso

El planteo formal se centra en que la representación legal de Pertossi terminó absorbida dentro de la defensa colectiva de los ocho imputados, pese a la existencia de “una marcada heterogeneidad de roles, conductas y niveles de imputación”.

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El abogado del joven subrayó que los actos atribuidos a Lucas, según el propio fallo judicial, fueron “notoriamente distintos” de los del resto de los acusados: no se lo observó agrediendo a Fernando Báez Sosa, ni mantuvo contacto físico con él; participó en un sector diferente de los hechos, y su intervención fue considerada únicamente como partícipe secundario, sin atribuirle autoría ni coautoría del homicidio.

Asimismo, destacó que la mayor parte de la evidencia recopilada —tanto testimonial como pericial— no vinculó a Pertossi con los golpes mortales, y que en su ropa no se encontraron rastros de sangre de la víctima, elementos que sí se detectaron en otros condenados.

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