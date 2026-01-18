Se cumplen seis años de la muerte de Fernando Báez Sosa

La muerte de Fernando Báez Sosa, que conmovió al país por su violencia extrema capturada en videos virales, simboliza la lucha contra la impunidad en crímenes juveniles y derivó en condenas firmes tras un histórico juicio en Dolores.

Una trágica madrugada La madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando disfrutaba de vacaciones con amigos cuando una discusión menor en la discoteca escaló afuera: expulsado junto a Máximo Thomsen por un incidente, el grupo de rugbiers lo rodeó en la calle y lo atacó durante 50 segundos con patadas en la cabeza y torso, causándole hemorragia cerebral masiva y paro cardiorrespiratorio. Imágenes grabadas por uno de los agresores se viralizaron, acelerando la investigación bajo inicial carátula de "homicidio en riña", elevada a homicidio agravado por premeditación y alevosía.

Antecedentes del caso Fernando, nacido en 2001 en Buenos Aires, era un chico de barrio de Recoleta que soñaba con recibirse de abogado. Llegó a Villa Gesell el 16 de enero con amigos para celebrar; la pelea inició en un boliche por un roce con Thomsen, pero afuera se convirtió en una emboscada planificada. Diez rugbiers de Zárate, todos entre 18 y 21 años, fueron detenidos esa misma noche; dos liberados inicialmente, el resto procesado. El juicio oral, desde 2022, incluyó pericias que probaron la ejecución conjunta y el desvalimiento de la víctima.

Condenas firmes En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictó sentencia: prisión perpetua para cinco coautores –Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi– por homicidio doblemente agravado. Tres partícipes secundarios –Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi– recibieron 15 años. La Cámara de Casación bonaerense ratificó en 2024, descartando alevosía pero manteniendo penas; la Corte Suprema las dejó firmes a fines de 2025.

Los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa cumplen sus penas en la Unidad Penal N°44 de Melchor Romero de La Plata, bajo un régimen penitenciario estricto de "autogestión". Este sistema implica celdas dobles con horarios rígidos: reclusión las 20 horas restantes del día, salidas al patio por cuatro horas diarias para actividades controladas, y visitas familiares limitadas. Aseguran que los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa se pelearon fuerte en Melchor Romero. Los rugbiers condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa Rutina y actividades diarias Los cinco condenados a prisión perpetua –Máximo Thomsen (cabecilla), Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi– mantienen aislamiento relativo entre sí, enfocados en programas de rehabilitación. Thomsen estudia Derecho a distancia vía UBA, mientras Comelli y Benicelli participan en talleres de herrería y panadería. Los hermanos Pertossi asisten a clases de educación primaria secundaria y terapia grupal contra la violencia, según reportes del Servicio Penitenciario Bonaerense de 2025. Los partícipes secundarios –Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, con 15 años de condena– gozan de pases abiertos semanales y trabajan en cocheras internas, avanzando en buena conducta calificada. Así viven en la cárcel los ocho rugbiers acusados de asesinar a Baéz Sosa. Los condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa Posibles beneficios y apelaciones pendientes Los tres de 15 años acumulan un tercio de la pena para solicitar salidas transitorias desde 2027, con libertad condicional proyectada para 2030 si mantienen informes favorables. En contraste, los de perpetua enfrentan revisiones cada 35 años bajo la ley actual, aunque abogados defensores impulsan recursos extraordinarios ante la Corte Suprema por "falta de alevosía". Analistas jurídicos destacan que el 70% de condenas similares en Buenos Aires otorgan beneficios tras 10 años, pero el alto perfil del caso complica excarcelaciones. Llega a Netflix la serie sobre Fernando Báez Sosa. Familiares insisten con la justicia plena

