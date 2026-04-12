Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta, venció a Agropecuario y es puntero

Gimnasia de Jujuy logró una importante victoria ante Agropecuario Argentino este domingo en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, en el marco de la novena fecha de la Primera Nacional.

Deportes. Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: horario, árbitro e historial entre los clubes

Deportes. Hugo Soria, el goleador de Gimnasia de Jujuy: "Contento por ayudar al equipo"

El encuentro comenzó con un golpe temprano del local: a los 2 minutos, Tomás Lecanda abrió el marcador para Agropecuario. Sin embargo, la reacción del conjunto jujeño fue inmediata. Un minuto después, a los 3’, Mauro Cachi igualó el partido y devolvió la calma al equipo visitante.

A partir de allí, el duelo se tornó parejo y disputado, con ambos equipos buscando la ventaja pero sin lograr romper la igualdad durante gran parte del encuentro. En el segundo tiempo, apenas comenzó, apareció Cristian Menéndez para marcar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo del Lobo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Hernán Pellerano suma tres puntos importantes y reafirma su buen momento en el campeonato ya que acumula 18 unidades y al cierre de su participación en la jornada de domingo se posiciona en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona “B”.

En este marco, Menéndez explicó que la clave del partido “fue reponernos del golpe tempranero con el gol para empatar” y subrayó que “hicimos un enorme esfuerzo y nos llevamos la victoria”.

Indicó que el equipo “arrancó bien el segundo tiempo” y, en consecuencia, “supimos aprovechar este momento para dar vuelta el partido”, expresó.

“Jugamos en una cancha difícil, pero aguantamos bien y salimos enteros y sin lesiones”, señaló el “Polaco” y puso en valor el trabajo defensivo de Gimnasia, enfatizando que “no sufrimos por llegadas claras del adversario”.

A su turno, Cachi puntualizó que “cumplimos con el objetivo: Ganar” y consideró que “dominamos el partido mediante nuestro fútbol, controlando el ritmo”.