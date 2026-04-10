Hugo Soria, el goleador de Gimnasia de Jujuy: "Contento por ayudar al equipo"

Gimnasia de Jujuy buscará seguir ganando este fin de semana cuando visite a Agropecuario por la Fecha 9 de la Primera Nacional. Una de las figuras del equipo es Hugo Soria , el volante central que sumó ahora su faceta goleadora.

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“Contento por el gol, por ayudar al equipo cada vez que uno convierte , porque no son todas las veces que uno pueda hacer esos goles”, dijo el uruguayo sobre su tanto ante Patronato en la victoria por 2 a 0 . “Cuando le pego al arco, escucho el alarido, no veo dónde va la pelota, pero suena y ahí me voy para el córner a gritarlo como loco”.

El partido ante el “Sojero” se jugará el próximo domingo 12 de abril y tendrá a Nahuel Viñas como árbitro principal. La terna arbitral se completará con Daniel Zamora como asistente 1, Alejandro Scheneller como asistente 2 y Franco Morón como cuarto árbitro.

Con el ánimo en alza

“Nos estamos preparando de la mejor manera. Es un rival duro, todos son duros en esta categoría, todos tienen el objetivo de querer ascender y la verdad que ascienden dos nomás”, marcó el mediocampista que se convirtió en titular inamovible.

Calificó a Agropecuario como “un rival muy duro. Estamos mirando los videos para ver por dónde podemos hacerle daño y la verdad que el equipo está trabajando de la mejor manera esta semana”, recalcó quien ya marcó dos goles esta temporada.

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El desafío de sumar de a tres fuera de Jujuy

“De visitante nos estaba costando. El otro día fuimos a Chaco y la verdad que ganamos un partido durísimo y eso nos dio el envión para ahora ir de vuelta a buscar el partido de visitante, que la verdad va a ser muy duro con Agropecuario”, indicó.

“Estamos muy contentos porque el grupo lo está llevando de la mejor manera. Salen jugadores que son importantes como Dematei, entra Córdoba y lo hace de la mejor manera, entran los del banco de suplentes y la verdad que lo hacen muy bien”, dijo.

Hugo Soria y su vida en Jujuy

Sobre su estadía en Jujuy, Soria aseguró que “me siento muy contento de estar acá defendiendo esta camiseta. Con mi familia estamos muy felices, y eso te hace pensar más en jugar al fútbol que en lo que está pasando tu familia”, describió.