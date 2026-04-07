El efecto de perder con Gimnasia de Jujuy: estos son los técnicos que dejaron su cargo

Gimnasia de Jujuy atraviesa un momento sólido en la Primera Nacional y sus triunfos comienzan a dejar una marca fuerte en el torneo. El equipo dirigido por Hernán Pellerano no solo suma puntos importantes, sino que además sus victorias terminaron siendo un quiebre para varios rivales.
En las últimas semanas, tres entrenadores dejaron su cargo después de perder ante Gimnasia de Jujuy, en una señal del peso que tuvieron esos resultados dentro de cada club. Se trata de Alfredo Grelak en Quilmes, Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y Rubén Darío “Yagui” Forestello en Patronato.
Tres derrotas, tres salidas
En Quilmes, la derrota 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy a principios de marzo fue el detonante para el final del ciclo de Alfredo Grelak, luego de que la dirigencia decidiera interrumpir el proyecto.
Algo similar ocurrió con Ricardo Pancaldo, que dejó de ser el entrenador de Chaco For Ever tras la caída de su equipo 2-1 como local ante Gimnasia de Jujuy.
A esa lista se sumó Rubén Darío “Yagui” Forestello, quien dejó su cargo como técnico de Patronato en abril de 2026, luego de la derrota 2-0 frente al conjunto jujeño en la provincia.