El efecto de perder con Gimnasia de Jujuy: estos son los técnicos que dejaron su cargo

Gimnasia de Jujuy atraviesa un momento sólido en la Primera Nacional y sus triunfos comienzan a dejar una marca fuerte en el torneo. El equipo dirigido por Hernán Pellerano no solo suma puntos importantes, sino que además sus victorias terminaron siendo un quiebre para varios rivales.

Deportes. Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la victoria ante Patronato

Deportes. Gimnasia de Jujuy venció a Patronato, llegó a la cima y mantiene la racha de local

En las últimas semanas, tres entrenadores dejaron su cargo después de perder ante Gimnasia de Jujuy , en una señal del peso que tuvieron esos resultados dentro de cada club. Se trata de Alfredo Grelak en Quilmes, Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y Rubén Darío “Yagui” Forestello en Patronato .

En Quilmes, la derrota 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy a principios de marzo fue el detonante para el final del ciclo de Alfredo Grelak , luego de que la dirigencia decidiera interrumpir el proyecto.

Algo similar ocurrió con Ricardo Pancaldo , que dejó de ser el entrenador de Chaco For Ever tras la caída de su equipo 2-1 como local ante Gimnasia de Jujuy .

A esa lista se sumó Rubén Darío “Yagui” Forestello, quien dejó su cargo como técnico de Patronato en abril de 2026, luego de la derrota 2-0 frente al conjunto jujeño en la provincia.

técnicos que dejaron su cargo - Primera Nacional

Pellerano y una estadística que lo respalda

El presente del entrenador albiceleste también se sostiene en los números. Tras la victoria ante Patronato, Hernán Pellerano alcanzó las cinco victorias en apenas ocho partidos, una marca que lo ubica entre los técnicos de Gimnasia de Jujuy a nivel AFA que menos encuentros necesitaron para llegar a ese registro.

La estadística lo coloca detrás de nombres importantes en la historia del club (datos del medio LoboNorteWeb:

Francisco Ferraro : 6 partidos

: 6 partidos René Herrera y Salvador Ragusa : 7 partidos

: 7 partidos Hernán Pellerano: 8 partidos

Ese dato reafirma el arranque positivo del actual ciclo y explica por qué el equipo jujeño se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato.