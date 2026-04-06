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6 de abril de 2026 - 10:10
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la victoria ante Patronato

El Lobo consiguió una victoria importante ante Patronato por la Fecha 8 de la Primera Nacional. Los tres puntos lo hace mantenerse en la cima de la Zona B.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

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Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional

Con el triunfo 2-0 ante Patronato, el Lobo se sostuvo entre los primeros lugares de la Zona B. Actualmente, suma 15 puntos, la misma cantidad que Tristán Suárez, aunque por diferencia de gol el conjunto jujeño quedó en el segundo puesto, mientras que El Lechero se mantiene como líder.

En la tercera posición aparece Temperley, con 12 unidades.

Gimnasia de Jujuy - Patronato

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy

Por la Fecha 9, Gimnasia de Jujuy visitará a Agropecuario el próximo domingo 12 de abril, desde las 16.

Luego, volverá a jugar como local ante Almagro el domingo 19 de abril en el estadio 23 de Agosto, en un encuentro cuyo horario se modificaría y pasaría a disputarse a las 16.

El análisis de Hernán Pellerano post victoria ante Patronato

El director técnico del Lobo realizó un análisis post victoria ante Patronato, destacando principalmente la importancia de hacerse fuertes de local, como así también, los puntos a mejorar de cara a los próximos partidos.

Me gustaría defender más con pelota. Me gustaría sostener más los buenos momentos con pelota. Eso es lo que hay que mejorar. Me gustaría defender más con pelota. Me gustaría sostener más los buenos momentos con pelota. Eso es lo que hay que mejorar.

Embed - HERNÁN PELLERANO - DT GIMNASIA DE JUJUY - Análisis de la victoria del Lobo ante Patronato

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