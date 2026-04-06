Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la victoria ante Patronato

Gimnasia de Jujuy volvió a sumar de a tres tras una victoria clave frente a Patronato. Con goles de Guillermo Cosaro y Hugo Soria, el equipo dirigido por Hernán Pellerano se mantiene firme en los puestos de arriba de la Zona B de la Primera Nacional.

Deportes. Gimnasia de Jujuy venció a Patronato, llegó a la cima y mantiene la racha de local

Con el triunfo 2-0 ante Patronato, el Lobo se sostuvo entre los primeros lugares de la Zona B. Actualmente, suma 15 puntos, la misma cantidad que Tristán Suárez, aunque por diferencia de gol el conjunto jujeño quedó en el segundo puesto , mientras que El Lechero se mantiene como líder.

Por la Fecha 9, Gimnasia de Jujuy visitará a Agropecuario el próximo domingo 12 de abril , desde las 16.

Luego, volverá a jugar como local ante Almagro el domingo 19 de abril en el estadio 23 de Agosto, en un encuentro cuyo horario se modificaría y pasaría a disputarse a las 16.

El análisis de Hernán Pellerano post victoria ante Patronato

El director técnico del Lobo realizó un análisis post victoria ante Patronato, destacando principalmente la importancia de hacerse fuertes de local, como así también, los puntos a mejorar de cara a los próximos partidos.

Me gustaría defender más con pelota. Me gustaría sostener más los buenos momentos con pelota. Eso es lo que hay que mejorar. Me gustaría defender más con pelota. Me gustaría sostener más los buenos momentos con pelota. Eso es lo que hay que mejorar.