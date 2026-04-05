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5 de abril de 2026 - 20:11
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Patronato, llegó a la cima y mantiene la racha de local

El Lobo se impuso 2 a 0 en el estadio 23 de Agosto, mostró eficacia en los momentos claves y volvió a prenderse arriba en la Zona B.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia derrotó 2 a 0 a Patronato de local.

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El primer golpe llegó a los 18 minutos, cuando Guillermo Cosaro abrió el marcador para el Lobo en una gran jugada que terminó cabeceando el defensor al arco de Alan Sosa, ex Gimnasia.

Ya en el cierre del encuentro, Hugo Soria amplió la diferencia en el tiempo agregado con un remate postente desde afuera y selló la victoria del conjunto jujeño.

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Más allá del resultado, uno de los puntos altos de Gimnasia volvió a estar en el arco. Milton Álvarez tuvo una buena actuación y respondió cuando el equipo lo necesitó, en un desarrollo que por momentos fue equilibrado y exigente.

Que viene para Gimnasia de Jujuy

Con este resultado, Gimnasia alcanzó a Tristán Suárez en la cima de la Zona B, ambos quedaron con 15 puntos tras la octava fecha.

Ahora, el próximo desafío del Lobo será fuera de casa: visitará a Agropecuario el domingo 12 de abril, con un punto positivo: la vuelta de Nicolás Dematei en la defensa, tras la doble fecha de suspensión.

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