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4 de abril de 2026 - 11:36
Deportes.

Gimnasia de Jujuy apunta alto en la Primera Nacional y va por otra victoria clave

Gimnasia de Jujuy se prepara para una nueva fecha en la Primera Nacional. David Gallardo destacó la fortaleza del equipo y confía en hacerse fuerte de local ante Patronato.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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En la previa del encuentro, el delantero David Gallardo dejó en claro la mentalidad del plantel: “Entendemos cómo hay que jugar este partido, iremos a buscar la victoria como lo hacemos siempre”, aseguró, destacando además la confianza en el grupo y el trabajo realizado durante la semana.

Gallardo remarcó que el equipo llega en buenas condiciones y con el objetivo de aprovechar la localía. “Estamos bien preparados y dispuestos a dejar todo. Sabemos que en casa nos hacemos fuertes, y eso es una ventaja que tenemos que aprovechar para seguir sumando”, expresó, en referencia a la importancia de sostener una regularidad en un torneo extenso y exigente.

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David Gallardo destacó la fortaleza del equipo y confía en hacerse fuerte de local ante Patronato.

David Gallardo destacó la fortaleza del equipo y confía en hacerse fuerte de local ante Patronato.

El atacante también hizo hincapié en su presente personal, luego de haber convertido su primer gol con la camiseta del “Lobo” en el triunfo ante Tristán Suárez. “Estoy muy feliz por acumular minutos y por el gol, pero lo más importante es que sirvió para que el equipo gane”, sostuvo, dejando en claro que prioriza el rendimiento colectivo por sobre los logros individuales.

En esa misma línea, el futbolista subrayó que el grupo mantiene una identidad clara dentro del campo de juego. “En el fútbol, lo grupal está por encima de lo individual. Tenemos un gran equipo y eso se demuestra en cada partido”, afirmó, reforzando la idea de un plantel comprometido con un objetivo común.

Por último, Gallardo aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas, a quienes consideró fundamentales en el camino del equipo. “Que sigan apoyando y yendo a la cancha. Nosotros vamos a dejar todo para conseguir los tres puntos en Jujuy”, concluyó, con la mira puesta en un nuevo paso firme en la temporada.

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