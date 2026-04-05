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5 de abril de 2026 - 11:05
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Gimnasia de Jujuy buscará sostener su liderazgo en casa, donde mantiene puntaje ideal, ante un Patronato necesitado de recuperación en la Primera Nacional.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
primera nacional gimnasia de jujuy

Gimnasia de Jujuy será local este domingo frente a Patronato en el marco de la octava fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, y será televisado a través de LPF Play.

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El árbitro designado para este compromiso será Federico Benítez, quien impartirá justicia en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona B. Mientras el conjunto jujeño intentará consolidarse en lo más alto, el elenco entrerriano llega con la urgencia de sumar.

Gimnasia de Jujuy atraviesa un gran presente en el torneo y comparte la cima junto a Tristán Suárez, con 12 puntos producto de cuatro victorias y dos derrotas. Su principal fortaleza ha sido la localía, donde ganó los tres partidos disputados en la temporada y se mantiene invicto.

Gimnasia de Jujuy

El 23 de Agosto, una fortaleza para el líder

El equipo jujeño ha hecho del estadio 23 de Agosto un verdadero bastión. En lo que va del 2026, venció a Ferrocarril Midland por 2-1, luego superó 1-0 a Quilmes —resultado que derivó en la salida de Alfredo Grelak— y en su última presentación derrotó 2-1 a Colegiales.

De hecho, el “Lobo” es el único equipo de los 18 que integran la Zona B que mantiene puntaje ideal como local. Su última caída en casa se remonta al 21 de septiembre de 2025, cuando perdió ante Agropecuario por 2-0.

Sin embargo, su rendimiento fuera de Jujuy ha sido irregular. Cayó ante Chacarita Juniors y nuevamente frente a Tristán Suárez, aunque logró recuperarse el pasado fin de semana con una victoria 2-1 frente a Chaco For Ever en condición de visitante.

Gimnasia de Jujuy 2026 (2)

Por el lado de Patronato, el presente es más complejo. El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello suma apenas cinco puntos en el campeonato, con una victoria, dos empates y tres derrotas. Además, llega golpeado tras caer 2-0 ante Colón de Santa Fe en Paraná.

A pesar de ello, el “Rojinegro” ha mostrado cierta solidez fuera de casa, donde logró sumar en dos de sus tres presentaciones. Con ese antecedente, buscará dar el golpe en Jujuy y convertirse en el primer equipo en arrebatarle puntos al líder en su fortaleza.

El duelo promete intensidad y será determinante para el futuro inmediato de ambos equipos en la competencia: Gimnasia intentará sostener la cima, mientras que Patronato necesita reaccionar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

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