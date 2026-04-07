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7 de abril de 2026 - 08:26
Deportes.

Dónde, cuándo y con quién juega Gimnasia de Jujuy por la 9na fecha

Gimnasia de Jujuy jugará el fin de semana por una nueva fecha de la Primera Nacional como visitante.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dónde,cuándo y con quién juega Gimnasia de Jujuy por la 9na fecha

Dónde, cuándo y con quién juega Gimnasia de Jujuy por la 9na fecha

Gimnasia de Jujuy enfrenta la 9na fecha de la Primera Nacional en condición de visitante durante este fin de semana. El equipo jujeño buscará extender la buena racha con otra victoria que lo deje bien arriba en la tabla

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La buena noticia para los de Hernán Pellerano es la vuelta al equipo titular de Nicolás Diego Dematei, el experimentado defensor que había sido expulsado ante Tristán Suarez y que había recibido dos fechas de suspensión.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones

El Lobo se sostuvo entre los primeros lugares de la Zona B. Actualmente, suma 15 puntos, la misma cantidad que Tristán Suárez, aunque por diferencia de gol el conjunto jujeño quedó en el segundo puesto, mientras que El Lechero se mantiene como líder. En la tercera posición aparece Temperley, con 12 unidades.

Dónde, cuándo y con quién juega Gimnasia de Jujuy por la 9na fecha
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Lo que se le viene

Gimnasia volverá a jugar en su estadio por la Fecha 10 ante Almagro el domingo 19 a las 16 horas, mientras que por la Fecha 11, el equipo jujeño deberá visitar Santa Fe para enfrentarse a Atlético Rafaela el sábado 25 a las 18.

Amistoso

Este lunes los futbolistas que no jugaron el fin de semana disputaron un encuentro amistoso con Altos Hornos Zapla. Fue victoria por 4 a 0 para el equipo de Pellerano con goles de Federico Paradela, Octavio Bianchi, Juan Franzoni y Diego López.

El Lobo formó con Matías Ramos Mingo; Diego López, Gonzalo Villarreal, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; Axel Pinto, Claudio Pombo, Federico Paradela, Maximiliano Casa, Mauro Cachi y Octavio Bianchi.

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