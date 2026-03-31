La mala noticia que recibió Gimnasia de Jujuy a días del partido contra Patronato

Después de varios días de incertidumbre, este jueves se conoció la resolución disciplinaria que involucra al defensor Nicolás Demate i, jugador de Gimnasia de Jujuy.

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En un primer momento, se había informado que el futbolista quedaba suspendido provisionalmente y que además estaba autorizado a presentar su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, en el marco de los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario.

Sin embargo, en la jornada de hoy se conoció el fallo definitivo. En el Expediente 98672 , se resolvió: “Se suspende por dos partidos al jugador Nicolás Diego Dematei, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Art. 13 1. e) del Código Disciplinario”.

La confirmación de la sanción representa una mala noticia para el equipo jujeño, sobre todo por el momento en el que llega. Dematei no podrá estar presente en el compromiso de este domingo ante Patronato , un partido importante para continuar la racha positiva de local.

Además, el defensor ya se perdió el encuentro anterior frente a Chaco For Ever, por lo que completará así las dos fechas de suspensión establecidas por el Tribunal.

De esta manera, el cuerpo técnico deberá volver a rearmar la defensa para afrontar un duelo clave, sin una de sus piezas habituales en la última línea.

Cuándo volverá a jugar Dematei

Con esta sanción ya confirmada, Nicolás Dematei recién podrá regresar a la convocatoria para el partido ante Agropecuario, una vez cumplidas las dos fechas de suspensión.

Así, Gimnasia ya sabe que no contará con el defensor para el choque ante Patronato y deberá buscar variantes para cubrir una ausencia que llega en un tramo importante del campeonato. El encuentro pasado, el puesto lo ocupó Juan Pablo Córdoba junto al capitán Guillermo Cosaro y posteriormente ingresó Gonzalo Villareal.

Árbitro ante Patronato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las ternas arbitrales correspondientes a la Fecha 8 de la Primera Nacional, y se confirmó que Federico Benítez será el árbitro del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Patronato.

El juez salteño dirigirá por primera vez un partido del Lobo en la categoría.