Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones tras la victoria ante Chaco For Ever

Cabe señalar que Atlético Rafaela aún debe disputar su encuentro correspondiente a la Fecha 7, por lo que podrían registrarse modificaciones en la tabla de posiciones.

Si bien la Fecha 7 de la Primera Nacional todavía no finalizó, la victoria 2-1 de Gimnasia de Jujuy ante Chaco For Ever dejó al equipo dirigido por Hernán Pellerano como escolta de la Zona B, con 12 puntos.

En lo más alto de la tabla se ubica actualmente Tristán Suárez , que también suma 12 unidades, aunque se mantiene primero por diferencia de gol.

De todos modos, este lunes Atlético Rafaela enfrentará a Defensores de Belgrano y ese resultado podría generar cambios en las posiciones. Esto se debe a que, si La Crema gana, pasará a ocupar el primer lugar de la Zona B, superando en puntos tanto a Gimnasia de Jujuy como a Tristán Suárez.

En cambio, si empata o pierde, la cima no tendrá modificaciones y la tabla se mantendrá tal como está hasta el momento.

GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Patronato

Después de disputar dos partidos consecutivos como visitante, el Lobo volverá a presentarse en el Estadio 23 de Agosto el próximo domingo 5 de abril cuando reciba por la Fecha 8 a Patronato. El encuentro está programado para las 17 horas y, por el momento, todavía no fue confirmada la terna arbitral.

Cómo sigue el fixture del Lobo en la Zona B

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.