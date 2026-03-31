martes 31 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de marzo de 2026 - 07:59
Deportes.

El salteño Federico Benítez, será el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Patronato

Federico Benítez dirigirá por primera vez a Gimnasia de Jujuy en el torneo de la Primera Nacional. Conocé más datos sobre el árbitro salteño.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Federico Benítez - Árbitro

Federico Benítez - Árbitro

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las ternas arbitrales correspondientes a la Fecha 8 de la Primera Nacional, y se confirmó que Federico Benítez será el árbitro del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Patronato.

Lee además
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones tras la victoria ante Chaco For Ever
gimnasia de jujuy ya conoce a su rival en copa argentina
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival en Copa Argentina

El juez salteño dirigirá por primera vez un partido del Lobo en la categoría.

Primera vez que dirige a Gimnasia de Jujuy

Federico Benítez fue designado como árbitro para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato, que se disputará el próximo domingo 5 de abril a las 17 en el estadio 23 de Agosto.

El juez, oriundo de la provincia de Salta, estará acompañado por Sebastián Osudar como asistente 1, Mariana Duré como asistente 2 y Francisco Acosta como cuarto árbitro.

Cabe señalar que será la primera vez que Federico Benítez dirija un encuentro del Lobo jujeño en la Primera Nacional.

terna arbitral Estadio 23 de Agosto (2)

Otros partidos que dirigió Benítez en la Primera Nacional

Durante la temporada 2026, el árbitro salteño estuvo a cargo del partido entre Racing de Córdoba y Estudiantes de Caseros, correspondiente a la Fecha 1.

Luego, por la Fecha 3, dirigió el encuentro entre Tristán Suárez y San Martín de San Juan, mientras que en la Fecha 6 hizo lo propio en el cruce entre Ciudad de Bolívar y Almirante Brown.

terna arbitral Estadio 23 de Agosto (1)

Incidencia en los partidos

  • Racing de Córdoba 1-0 Estudiantes de Caseros: sacó un total de 4 tarjetas amarillas.
  • Tristán Suárez 2-1 San Martín de San Juan: sacó 2 tarjetas amarillas.
  • Bolívar 0-0 Almirante Brown: se contabilizaron 8 tarjetas amarillas.

En estos partidos dirigidos por Benítez, no se reportaron jugadores expulsados. Sin embargo, en tres partidos marcó un total de 14 tarjetas amarillas.

Primera Nacional: cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Patronato

Después de disputar dos partidos consecutivos como visitante, el Lobo volverá a presentarse en el Estadio 23 de Agosto el próximo domingo 5 de abril cuando reciba por la Fecha 8 a Patronato. El encuentro está programado para las 17 horas.

Cómo sigue el fixture del Lobo en la Zona B

  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones tras la victoria ante Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival en Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy ganó 2 a 1 a Chaco For Ever de visitante

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever buscando volver al triunfo

Gimnasia de Jujuy jugará en un horario poco habitual ante Chaco For Ever

Lo que se lee ahora
Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Foto Policiales Jujuy.
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

Selección Argentina.
Deportes.

Hoy juega la Selección Argentina vs Zambia: horario y posible formación

Famosa mexicana criticó a Cazzu
Espectáculos.

La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

Gato perdido en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel