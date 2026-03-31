El salteño Federico Benítez, será el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Patronato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las ternas arbitrales correspondientes a la Fecha 8 de la Primera Nacional, y se confirmó que Federico Benítez será el árbitro del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Patronato.

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El juez salteño dirigirá por primera vez un partido del Lobo en la categoría.

Federico Benítez fue designado como árbitro para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato, que se disputará el próximo domingo 5 de abril a las 17 en el estadio 23 de Agosto.

El juez, oriundo de la provincia de Salta, estará acompañado por Sebastián Osudar como asistente 1, Mariana Duré como asistente 2 y Francisco Acosta como cuarto árbitro.

Cabe señalar que será la primera vez que Federico Benítez dirija un encuentro del Lobo jujeño en la Primera Nacional.

terna arbitral Estadio 23 de Agosto (2)

Otros partidos que dirigió Benítez en la Primera Nacional

Durante la temporada 2026, el árbitro salteño estuvo a cargo del partido entre Racing de Córdoba y Estudiantes de Caseros, correspondiente a la Fecha 1.

Luego, por la Fecha 3, dirigió el encuentro entre Tristán Suárez y San Martín de San Juan, mientras que en la Fecha 6 hizo lo propio en el cruce entre Ciudad de Bolívar y Almirante Brown.

terna arbitral Estadio 23 de Agosto (1)

Incidencia en los partidos

Racing de Córdoba 1-0 Estudiantes de Caseros: sacó un total de 4 tarjetas amarillas.

Tristán Suárez 2-1 San Martín de San Juan: sacó 2 tarjetas amarillas.

Bolívar 0-0 Almirante Brown: se contabilizaron 8 tarjetas amarillas.

En estos partidos dirigidos por Benítez, no se reportaron jugadores expulsados. Sin embargo, en tres partidos marcó un total de 14 tarjetas amarillas.

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Después de disputar dos partidos consecutivos como visitante, el Lobo volverá a presentarse en el Estadio 23 de Agosto el próximo domingo 5 de abril cuando reciba por la Fecha 8 a Patronato. El encuentro está programado para las 17 horas.

Cómo sigue el fixture del Lobo en la Zona B

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.