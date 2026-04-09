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9 de abril de 2026 - 10:50
Deportes.

Nahuel Viñas dirige Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: estadísticas e historial con el Lobo

Gimnasia de Jujuy visita a Agropecuario por la Fecha 9 de la Primera Nacional y AFA designó a la terna arbitral encabezada por Nahuel Viñas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nahuel Viñas árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Patronato

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El juez ya dirigió anteriormente al Lobo jujeño en un encuentro que terminó con resultado favorable para el conjunto albiceleste.

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El historial de Nahuel Viñas ante Gimnasia de Jujuy

El árbitro santafesino ya tiene antecedentes con Gimnasia de Jujuy. En el torneo pasado, estuvo a cargo del clásico entre Central Norte y el Lobo en la provincia de Salta, un partido que terminó con victoria jujeña por 2-1, con goles en contra de Tiago Banega y Diego López.

Proyecto nuevo (38)

En aquel encuentro, Viñas mostró un total de cinco tarjetas amarillas y expulsó a Matías Sánchez, jugador del conjunto salteño, por doble amonestación. Ese fue, hasta el momento, el único partido de Gimnasia de Jujuy dirigido por Nahuel Viñas.

Cabe señalar que la terna arbitral se completará con Daniel Zamora como asistente 1, Alejandro Scheneller como asistente 2 y Franco Morón como cuarto árbitro.

Estadísticas de Nahuel Viñas en la Primera Nacional 2026

En lo que va de la Primera Nacional 2026, Nahuel Viñas dirigió cuatro partidos:

  • Agropecuario 0-2 Nueva Chicago
  • All Boys 1-0 Deportivo Madryn
  • Güemes 2-2 Club Atlético Mitre
  • Colón 3-0 San Miguel

En esos encuentros mostró un total de 15 tarjetas amarillas y mantiene una estadística baja de expulsiones por partido.

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