Nahuel Viñas dirige Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: estadísticas e historial con el Lobo

Nahuel Viñas árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Patronato

Gimnasia de Jujuy intentará extender su buen momento cuando visite a Agropecuario por la Fecha 9 de la Primera Nacional. El partido ante el “Sojero” se jugará el próximo domingo 12 de abril y tendrá a Nahuel Viñas como árbitro principal.

El juez ya dirigió anteriormente al Lobo jujeño en un encuentro que terminó con resultado favorable para el conjunto albiceleste.

Quién es Nahuel Viñas el árbitro que dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: historial y estadísticas El historial de Nahuel Viñas ante Gimnasia de Jujuy El árbitro santafesino ya tiene antecedentes con Gimnasia de Jujuy. En el torneo pasado, estuvo a cargo del clásico entre Central Norte y el Lobo en la provincia de Salta, un partido que terminó con victoria jujeña por 2-1, con goles en contra de Tiago Banega y Diego López.

Proyecto nuevo (38) En aquel encuentro, Viñas mostró un total de cinco tarjetas amarillas y expulsó a Matías Sánchez, jugador del conjunto salteño, por doble amonestación. Ese fue, hasta el momento, el único partido de Gimnasia de Jujuy dirigido por Nahuel Viñas.

Cabe señalar que la terna arbitral se completará con Daniel Zamora como asistente 1, Alejandro Scheneller como asistente 2 y Franco Morón como cuarto árbitro. Estadísticas de Nahuel Viñas en la Primera Nacional 2026 En lo que va de la Primera Nacional 2026, Nahuel Viñas dirigió cuatro partidos: Agropecuario 0-2 Nueva Chicago

All Boys 1-0 Deportivo Madryn

Güemes 2-2 Club Atlético Mitre

Colón 3-0 San Miguel En esos encuentros mostró un total de 15 tarjetas amarillas y mantiene una estadística baja de expulsiones por partido. image

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