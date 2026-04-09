Nahuel Viñas dirige Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: estadísticas e historial con el Lobo

En aquel encuentro, Viñas mostró un total de cinco tarjetas amarillas y expulsó a Matías Sánchez, jugador del conjunto salteño, por doble amonestación. Ese fue, hasta el momento, el único partido de Gimnasia de Jujuy dirigido por Nahuel Viñas.
Cabe señalar que la terna arbitral se completará con Daniel Zamora como asistente 1, Alejandro Scheneller como asistente 2 y Franco Morón como cuarto árbitro.
Estadísticas de Nahuel Viñas en la Primera Nacional 2026
En lo que va de la Primera Nacional 2026, Nahuel Viñas dirigió cuatro partidos:
Agropecuario 0-2 Nueva Chicago
All Boys 1-0 Deportivo Madryn
Güemes 2-2 Club Atlético Mitre
Colón 3-0 San Miguel
En esos encuentros mostró un total de 15 tarjetas amarillas y mantiene una estadística baja de expulsiones por partido.