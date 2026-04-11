El comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

El club Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado oficial luego del operativo realizado este sábado en el aeropuerto local, tras una amenaza de bomba que activó el protocolo de seguridad aeroportuario, y que derivó en la detención de un futbolista del club .

Protocolo. Amenazas de bomba en el aeropuerto de Jujuy: un experto advierte que "siempre se deben tomar como verdaderas"

Policiales. Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave.

En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes.

Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido.

El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución.

El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder.

Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable.