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11 de abril de 2026 - 16:31
Declaraciones.

Gimnasia de Jujuy evalúa rescindirle el contrato al jugador detenido tras la amenaza de bomba

Walter Morales, presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, habló tras la detención del jugador involucrado en la amenaza de bomba. “No tiene ningún tipo de responsabilidad el club”, aseguró.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Walter Morales presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy

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En ese contexto, el presidente del club, Walter Morales, habló con el medio deportivo Mundo Ascenso y dejó definiciones contundentes sobre la situación del futbolista involucrado. “Estamos evaluando rescindirle el contrato”, aseguró.

Consultado por las posibles sanciones, Morales no descartó una medida extrema. Además, explicó que el club se encuentra analizando lo ocurrido antes de tomar una decisión definitiva: “Queremos procesar bien este conflicto y vamos a sacar un comunicado como institución”.

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“El club no tiene responsabilidad”, aseguró el presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

El titular de la institución también fue claro al marcar la postura oficial y desligar al club del hecho: “Queda en claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí la persona que lo hizo”. En esa línea, anticipó que habrá medidas disciplinarias. “Vamos a tomar las medidas correspondientes”, precisó.

Cabe mencionar que el jugador sigue detenido, información actualizada hasta las 16.30 del sábado, y el vuelo fue reprogramado. “El jugador está detenido, la información que tengo, y el vuelo por ahora está reprogramado para más tarde”, puntualizó.

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