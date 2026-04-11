Comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

Este sábado se activó un nuevo protocolo por amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy . Se trata del segundo episodio de este tipo en la semana.

En esta oportunidad, la situación derivó en la detención de una persona que se desempeña como jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Tal como ocurrió días atrás, las autoridades aeroportuarias activaron el protocolo de prevención , lo que implicó la intervención de las fuerzas de seguridad .

Como consecuencia, se vio afectada la partida de un vuelo que debía trasladar al plantel profesional del “Lobo” hacia Buenos Aires , donde tenía previsto disputar su compromiso ante Agropecuario por la fecha 9 de la Primera Nacional.

En medio del operativo, también llegó al lugar personal de Explosivos de Jujuy, que comenzó con la revisión de la aeronave, mientras avanzaban además los controles sobre equipajes y pertenencias de los pasajeros. Este tipo de inspecciones forma parte del protocolo habitual que se aplica ante una amenaza de bomba, incluso en situaciones en las que posteriormente se determine que se trató de una falsa alarma o de una broma.

El comunicado de Gimnasia

Ante lo ocurrido, el club emitió un comunicado oficial a través de su equipo legal, en el que se refirió a la situación:

"El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave.

En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes.

Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido.

El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución.

El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder.

Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable."

Embed - Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

La palabra de Walter Morales, presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

En paralelo, el presidente de la institución, Walter Morales, habló con el medio deportivo Mundo Ascenso y dio algunas definiciones sobre lo ocurrido. “Queremos procesar bien este conflicto y vamos a sacar un comunicado como institución”, aseguró antes de las 16 del sábado.

Además, buscó despegar al club de cualquier responsabilidad en el hecho: “Queda en claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí la persona que lo hizo”.

Consultado sobre posibles sanciones, no descartó medidas importantes y sostuvo “Vamos a tomar las medidas correspondientes”. Incluso, ante la posibilidad de rescindirle el contrato al jugador involucrado, Morales sostuvo: “Es lo que estamos evaluando”.

También confirmó la situación judicial del futbolista y el impacto en el viaje del plantel. “El jugador está detenido, la información que tengo, y el vuelo por ahora está reprogramado para más tarde”.