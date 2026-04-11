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11 de abril de 2026 - 14:40
Policiales.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Una nueva amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy obligó a activar el protocolo de seguridad. El operativo afectó un vuelo del plantel de Gimnasia.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Una nueva amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy volvió a generar preocupación este sábado y obligó a desplegar un operativo de seguridad en la terminal aérea. El episodio, que fue el segundo de características similares en la misma semana, derivó en la detención de un jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que habría actividad el protocolo de amenaza de bomba en el vuelo.

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De acuerdo con la información conocida, las autoridades activaron el protocolo preventivo apenas se detectó la advertencia. A partir de ese momento, intervino personal de seguridad para resguardar el lugar y avanzar con las actuaciones correspondientes, en un procedimiento que volvió a alterar la actividad habitual en el aeropuerto.

La situación impactó de manera directa en un vuelo que debía trasladar al plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy hacia Buenos Aires. El equipo tenía previsto viajar para cumplir con su compromiso frente a Agropecuario, en el marco de la fecha 9 de la Primera Nacional, pero la operatoria quedó condicionada por el despliegue del protocolo.

En medio del operativo, también llegó al lugar personal de Explosivos de Jujuy, que comenzó con la revisión de la aeronave, mientras avanzaban además los controles sobre equipajes y pertenencias de los pasajeros. Este tipo de inspecciones forma parte del protocolo habitual que se aplica ante una amenaza de bomba, incluso en situaciones en las que posteriormente se determine que se trató de una falsa alarma o de una broma.

Embed - Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy

El nuevo episodio se produjo apenas días después de otro hecho similar, por lo que la repetición de este tipo de alertas encendió otra vez la alarma en torno al funcionamiento del Aeropuerto de Jujuy. Como ocurre en estos casos, el protocolo contempla la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y la adopción de medidas preventivas para evitar riesgos.

En esta oportunidad, además, el caso sumó un dato que tuvo fuerte repercusión: una persona fue detenida y se trata de un jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Por el momento, la situación generó expectativa tanto por la investigación en curso como por las consecuencias que puede tener en el plano deportivo e institucional.

La activación del operativo no solo alteró la rutina aeroportuaria, sino también la logística del plantel jujeño, que debía emprender viaje para un nuevo compromiso en la categoría. El partido ante Agropecuario forma parte de una fecha importante en la Primera Nacional, por lo que cualquier modificación en el traslado del equipo impacta de lleno en la planificación previa al encuentro.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy (1)

Gimnasia y el vuelo afectado

La seguidilla de amenazas en pocos días vuelve a poner el foco en los mecanismos de prevención dentro del aeropuerto y en la necesidad de extremar controles ante este tipo de episodios. Mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido, la atención está puesta en las actuaciones judiciales, en el resultado del procedimiento y en la reorganización del viaje de Gimnasia.

Por ahora, el hecho volvió a sacudir al deporte jujeño y al movimiento del aeropuerto, en un contexto marcado por la preocupación que generan estas alertas reiteradas. La detención de una persona ligada al plantel profesional terminó por convertir el episodio en un caso de alto impacto en Jujuy.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy (3)

La palabra de un experto ante una amenaza de bomba:

Embed - JUAN CARLOS MORALES

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