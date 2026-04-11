Amenazas de bomba en el aeropuerto de Jujuy: un experto advierte que "siempre se deben tomar como verdaderas"

En los últimos días, el aeropuerto Horacio Guzmán volvió a quedar en el centro de la escena tras registrarse dos amenazas de bomba en menos de tres días , situaciones que activaron protocolos de seguridad y generaron tensión entre pasajeros y personal.

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En este contexto, Juan Carlos Morales, ex integrante de Gendarmería y especialista en desactivación de explosivos, explicó en diálogo con TodoJujuy cómo se actúa ante este tipo de situaciones y por qué nunca deben tomarse a la ligera.

El especialista fue contundente al referirse al tratamiento de este tipo de amenazas: “Siempre una amenaza se la debe tomar como verdadera, hasta descartar lo contrario, por supuesto”. En ese sentido, explicó que el primer paso es inmediato y no admite dudas. “Como primera medida, evacuar el lugar”, explicó claramente.

Según detalló, este criterio aplica tanto en aeropuertos como en aeronaves, donde existen protocolos específicos que se activan de forma automática ante cualquier alerta.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy (3)

Cómo se actúa en un aeropuerto o en un avión

Morales explicó que, en caso de que la amenaza ocurra dentro de un avión, el procedimiento es aún más preciso: “Si esto fuera un avión, se lo deriva a un lugar seguro, una zona segura, donde se lo va a revisar bien a la aeronave”.

Además, indicó que la tripulación cumple un rol clave en la evacuación, ya que conoce en detalle la aeronave y define cómo se realiza el descenso de los pasajeros. También remarcó la importancia de identificar objetos sospechosos: “Aquel objeto que no sepan de quién es, se lo tomará como sospechoso y será inspeccionado por el personal especializado”.

El riesgo de minimizar o hacer “bromas”

Uno de los puntos más importantes que planteó el especialista tiene que ver con las consecuencias de este tipo de situaciones, incluso cuando no hay un artefacto real. “Con el solo hecho de la amenaza ya se genera un pánico”, precisó.

Y fue aún más claro: “Es muy grave, por supuesto, es un delito”. En ese sentido, advirtió que muchas veces estas situaciones tienen como único objetivo alterar el orden público, pero igualmente obligan a desplegar operativos complejos y costosos.

Qué hacer ante un objeto sospechoso

Morales también brindó recomendaciones para la población en general ante la posible aparición de un objeto que pueda representar un riesgo: “No se debe tocar, porque no sabemos en qué condiciones se encuentra”. Y agregó: “Lo que tiene que hacer es inmediatamente dar aviso a las autoridades”.

En ese sentido, insistió en que solo el personal especializado está capacitado para intervenir en estos casos, ya que incluso los expertos pueden tener dificultades para identificar ciertos artefactos, especialmente si están deteriorados o enterrados.