Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba

La actividad en el aeropuerto Horacio Guzmán muestra este sábado una postal marcada por la espera. Tras la amenaza de bomba registrada en uno de los vuelos que debía partir desde Jujuy a Buenos Aires, el movimiento se vio afectado y hay pasajeros varados, demoras y cambios en las partidas.

Filas largas y pasajeros esperando En el interior de la terminal se pueden ver filas extensas en los mostradores de check-in, personas con valijas acumuladas y grupos que esperan sentados en el piso o sobre el equipaje. Algunos pasajeros siguen de pie frente a las pantallas, atentos a cualquier actualización, mientras otros buscan reorganizar sus viajes tras los cambios de último momento.

La situación también se refleja en los sectores de embarque, donde el flujo habitual se vio alterado y el ritmo de los vuelos no es el normal.

Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (2) Qué pasa con los vuelos hoy Según la información oficial de Aeropuertos Argentina, así están las partidas desde Jujuy este sábado:

El vuelo Flybondi 5511 con destino Córdoba despegó a las 12:54 , tras registrar demoras

, tras registrar demoras El vuelo Flybondi 5183 con destino Ezeiza fue cancelado

El vuelo Aerolíneas Argentinas 1519 hacia Ezeiza se mantiene en horario

El vuelo Flybondi 5185 con destino Aeroparque también figura en horario 506e66b9-a2b8-485b-b03e-98d878c58bd8 En cuanto a los arribos, esta es la situación: En cuanto a los arribos al aeropuerto de Jujuy, este es el estado actualizado: El vuelo Flybondi 5182 proveniente de Aeroparque fue cancelado

El vuelo Aerolíneas Argentinas 1518 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque figura como programado para las 18.10 (según la actualización de las 17.30)

(según la actualización de las 17.30) El vuelo Flybondi 5510 desde Córdoba también está programado WhatsApp Image 2026-04-11 at 16.59.46 (1) Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (3) Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (4) Momento de la detención del jugador de gimnasia tras la amenaza de bomba: Embed - Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

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