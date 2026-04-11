sábado 11 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de abril de 2026 - 17:04
Perico.

Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba

Demoras, cancelaciones y largas filas en el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba. Hay pasajeros varados y vuelos reprogramados. Cabe mencionar que los vuelos de Aerolíneas Argentinas no se vieron afectados

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (5)
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (1)
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (2)
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (3)
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (4)
Lee además
Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido
Policiales.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido
amenazas de bomba en el aeropuerto de jujuy: un experto advierte que siempre se deben tomar como verdaderas
Protocolo.

Amenazas de bomba en el aeropuerto de Jujuy: un experto advierte que "siempre se deben tomar como verdaderas"

Filas largas y pasajeros esperando

En el interior de la terminal se pueden ver filas extensas en los mostradores de check-in, personas con valijas acumuladas y grupos que esperan sentados en el piso o sobre el equipaje. Algunos pasajeros siguen de pie frente a las pantallas, atentos a cualquier actualización, mientras otros buscan reorganizar sus viajes tras los cambios de último momento.

La situación también se refleja en los sectores de embarque, donde el flujo habitual se vio alterado y el ritmo de los vuelos no es el normal.

Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (2)

Qué pasa con los vuelos hoy

Según la información oficial de Aeropuertos Argentina, así están las partidas desde Jujuy este sábado:

  • El vuelo Flybondi 5511 con destino Córdoba despegó a las 12:54, tras registrar demoras
  • El vuelo Flybondi 5183 con destino Ezeiza fue cancelado
  • El vuelo Aerolíneas Argentinas 1519 hacia Ezeiza se mantiene en horario
  • El vuelo Flybondi 5185 con destino Aeroparque también figura en horario
506e66b9-a2b8-485b-b03e-98d878c58bd8

En cuanto a los arribos, esta es la situación:

En cuanto a los arribos al aeropuerto de Jujuy, este es el estado actualizado:

  • El vuelo Flybondi 5182 proveniente de Aeroparque fue cancelado
  • El vuelo Aerolíneas Argentinas 1518 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque figura como programado para las 18.10 (según la actualización de las 17.30)
  • El vuelo Flybondi 5510 desde Córdoba también está programado
WhatsApp Image 2026-04-11 at 16.59.46 (1)
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (3)
Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (4)

Momento de la detención del jugador de gimnasia tras la amenaza de bomba:

Embed - Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Amenazas de bomba en el aeropuerto de Jujuy: un experto advierte que "siempre se deben tomar como verdaderas"

Gimnasia de Jujuy evalúa rescindirle el contrato al jugador detenido tras la amenaza de bomba

El enduro ya se vive en Jujuy: así se vive la jornada del Campeonato del NOA

Alerta por aumento de casos de coqueluche: el mapa de contagios y la situación en Jujuy

Lo que se lee ahora
Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido video
Policiales.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

El precio de entrenar en Jujuy. video
Jujuy.

El boom de los gimnasios en Jujuy: cuánto cuesta la cuota y porqué creció la demanda

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido video
Policiales.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto video
Policiales.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

Walter Morales presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy video
Declaraciones.

Gimnasia de Jujuy evalúa rescindirle el contrato al jugador detenido tras la amenaza de bomba

Robaronun auto en el barrio Malvinas 
Jujuy.

Robaron un auto en el barrio Malvinas y piden ayuda para encontrarlo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel