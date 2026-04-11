Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba
Demoras, cancelaciones y largas filas en el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba. Hay pasajeros varados y vuelos reprogramados. Cabe mencionar que los vuelos de Aerolíneas Argentinas no se vieron afectados
En el interior de la terminal se pueden ver filas extensas en los mostradores de check-in, personas con valijas acumuladas y grupos que esperan sentados en el piso o sobre el equipaje. Algunos pasajeros siguen de pie frente a las pantallas, atentos a cualquier actualización, mientras otros buscan reorganizar sus viajes tras los cambios de último momento.
La situación también se refleja en los sectores de embarque, donde el flujo habitual se vio alterado y el ritmo de los vuelos no es el normal.
Qué pasa con los vuelos hoy
Según la información oficial de Aeropuertos Argentina, así están las partidas desde Jujuy este sábado:
El vuelo Flybondi 5511 con destino Córdoba despegó a las 12:54, tras registrar demoras
El vuelo Flybondi 5183 con destino Ezeiza fue cancelado
El vuelo Aerolíneas Argentinas 1519 hacia Ezeiza se mantiene en horario
El vuelo Flybondi 5185 con destino Aeroparque también figura en horario
En cuanto a los arribos, esta es la situación:
En cuanto a los arribos al aeropuerto de Jujuy, este es el estado actualizado:
El vuelo Flybondi 5182 proveniente de Aeroparque fue cancelado
El vuelo Aerolíneas Argentinas 1518 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque figura como programado para las 18.10 (según la actualización de las 17.30)
El vuelo Flybondi 5510 desde Córdoba también está programado
Momento de la detención del jugador de gimnasia tras la amenaza de bomba:
Embed - Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido