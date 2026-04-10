Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: horario, árbitro e historial entre los clubes

Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario - Foto de archivo
Gimnasia de Jujuy buscará seguir sumando enla Zona B de la Primera Nacional cuando visite a Agropecuario el domingo 12 de abril, por la Fecha 9. El encuentro tendrá como árbitro a Nahuel Viñas y volverá a poner frente a frente a dos equipos que ya se cruzaron en siete oportunidades dentro de la categoría.
El Lobo recuperará una pieza clave en el once inicial. Luego de dos fechas de suspensión, regresará al plantel Nicolás Dematei.
Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: día, horario, árbitro e historial
Día y horario
El partido entre Agropecuario y Gimnasia de Jujuy, correspondiente a la Fecha 9 de la Primera Nacional, se jugará el domingo 12 de abril, desde las 16 horas, en el Estadio Ofelia Rozenzuaig.
Quién dirige Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario
La terna arbitral designada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estará encabezada por Nahuel Viñas. Lo acompañarán Daniel Zamora como asistente 1, Alejandro Scheneller como asistente 2 y Franco Morón como cuarto árbitro.
Con ese resultado, Gimnasia sumaba su tercera derrota consecutiva en el torneo y se alejaba de los primeros puestos de clasificación al Reducido. En ese momento, el conjunto jujeño era dirigido por Matías Módolo.
El análisis de Hugo Soria en la previa del Lobo vs Agropecuario