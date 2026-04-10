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10 de abril de 2026 - 14:27
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: horario, árbitro e historial entre los clubes

El próximo domingo Gimnasia de Jujuy visitará a Agropecuario por la Fecha 9 de la Primera Nacional. Enterate los detalles del partido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy buscará seguir sumando en la Zona B de la Primera Nacional cuando visite a Agropecuario el domingo 12 de abril, por la Fecha 9. El encuentro tendrá como árbitro a Nahuel Viñas y volverá a poner frente a frente a dos equipos que ya se cruzaron en siete oportunidades dentro de la categoría.

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Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: día, horario, árbitro e historial

Día y horario

El partido entre Agropecuario y Gimnasia de Jujuy, correspondiente a la Fecha 9 de la Primera Nacional, se jugará el domingo 12 de abril, desde las 16 horas, en el Estadio Ofelia Rozenzuaig.

Gimnasia de Jujuy

Quién dirige Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

La terna arbitral designada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estará encabezada por Nahuel Viñas. Lo acompañarán Daniel Zamora como asistente 1, Alejandro Scheneller como asistente 2 y Franco Morón como cuarto árbitro.

El árbitro santafesino ya tiene antecedentes con Gimnasia de Jujuy. En el torneo pasado estuvo a cargo del clásico entre Central Norte y el Lobo en la provincia de Salta, un encuentro que terminó con victoria jujeña por 2-1, con goles de Tiago Banega (en contra) y Diego López.

Nahuel Viñas

Historial entre Agropecuario y el Lobo

Desde 2018 hasta la actualidad, Agropecuario y Gimnasia de Jujuy se enfrentaron siete veces en la Primera Nacional. El balance entre ambos marca:

  • 3 victorias de Gimnasia de Jujuy
  • 3 empates
  • 1 victoria de Agropecuario
Embed - Gimnasia (J) 0-2 Agropecuario | Primera Nacional | Fecha 32 (Zona B)

El último cruce entre ambos fue por la Fecha 32 de la Primera Nacional 2025, cuando el Lobo cayó 2-0 ante Agropecuario en el Estadio 23 de Agosto. Los goles del conjunto visitante los marcaron Enzo Aguirre y Rodrigo Mosqueira.

Con ese resultado, Gimnasia sumaba su tercera derrota consecutiva en el torneo y se alejaba de los primeros puestos de clasificación al Reducido. En ese momento, el conjunto jujeño era dirigido por Matías Módolo.

El análisis de Hugo Soria en la previa del Lobo vs Agropecuario

Embed - HUGO SORIA - GIMNASIA DE JUJUY

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