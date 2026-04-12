Dos amenazas en Jujuy en 48 horas: por qué no se puede decir la palabra bomba en aeropuertos

Amenaza de bomba en Jujuy.

En las últimas 48 horas se registraron dos amenazas de bomba en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y generó demoras, cancelaciones y momentos de tensión para miles de pasajeros.

Los episodios ocurrieron en distintos momentos, pero en ambos casos se debió evacuar parcialmente la terminal aérea mientras trabajaban las fuerzas de seguridad y personal especializado. Como consecuencia, varios vuelos fueron reprogramados, afectando tanto a quienes arribaban como a quienes partían desde la provincia.

Este tipo de situaciones no solo genera inconvenientes operativos, sino también preocupación entre los usuarios del transporte aéreo, en un contexto donde las medidas de seguridad son cada vez más estrictas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) ¿Por qué no se puede mencionar la palabra “bomba” en un aeropuerto? En aeropuertos de todo el mundo, incluyendo el de Jujuy, está terminantemente prohibido realizar comentarios o bromas que hagan referencia a explosivos o amenazas. Esto se debe a que cualquier mención es tomada como una posible situación real de riesgo.

La palabra se considera una amenaza de intimidación pública, lo que puede provocar pánico, la detención del pasajero, retrasos masivos, pérdidas económicas y consecuencias penales como ir a la cárcel. Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy (1) Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy. Razones clave de la prohibición: Protocolo de Seguridad: Las autoridades aeronáuticas no pueden arriesgarse a verificar si es una broma, por lo que asumen la amenaza como real.

Las autoridades aeronáuticas no pueden arriesgarse a verificar si es una broma, por lo que asumen la amenaza como real. Consecuencias Penales: Se considera un delito federal o de seguridad nacional, resultando en detenciones inmediatas y posibles penas de prisión.

Se considera un delito federal o de seguridad nacional, resultando en detenciones inmediatas y posibles penas de prisión. Pánico y Caos: La mención de la palabra causa inseguridad y pánico innecesario entre los pasajeros y el personal, tal como ocurre al gritar "fuego" en un lugar concurrido.

La mención de la palabra causa inseguridad y pánico innecesario entre los pasajeros y el personal, tal como ocurre al gritar "fuego" en un lugar concurrido. Consecuencias Personales: Además de la posible cárcel, el pasajero suele perder el vuelo, ser vetado por la aerolínea y enfrentar multas severas. En resumen, la seguridad aeroportuaria no tolera la palabra por el altísimo riesgo que representa la posibilidad de un artefacto explosivo real en un entorno de alta densidad de personas. avion jujuy (1) Amenaza de bomba del Jujuy pasado.

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