domingo 12 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de abril de 2026 - 14:01
Importante.

Dos amenazas en Jujuy en 48 horas: por qué no se puede decir la palabra bomba en aeropuertos

Miles de pasajeros se vieron afectados el jueves y el sábado por dos amenazas de bomba que se registraron en el aeropuerto de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Amenaza de bomba en Jujuy.

Amenaza de bomba en Jujuy.

Lee además
Chikungunya.
Salud.

Jujuy registra 49 casos de chikungunya y monitorean otros 17 sospechosos
Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril  
Jujuy

Así están las rutas de Jujuy en este domingo 12 de abril de 2026

Los episodios ocurrieron en distintos momentos, pero en ambos casos se debió evacuar parcialmente la terminal aérea mientras trabajaban las fuerzas de seguridad y personal especializado. Como consecuencia, varios vuelos fueron reprogramados, afectando tanto a quienes arribaban como a quienes partían desde la provincia.

Este tipo de situaciones no solo genera inconvenientes operativos, sino también preocupación entre los usuarios del transporte aéreo, en un contexto donde las medidas de seguridad son cada vez más estrictas.

La palabra se considera una amenaza de intimidación pública, lo que puede provocar pánico, la detención del pasajero, retrasos masivos, pérdidas económicas y consecuencias penales como ir a la cárcel.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy (1)
Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy.

Razones clave de la prohibición:

  • Protocolo de Seguridad: Las autoridades aeronáuticas no pueden arriesgarse a verificar si es una broma, por lo que asumen la amenaza como real.
  • Consecuencias Penales: Se considera un delito federal o de seguridad nacional, resultando en detenciones inmediatas y posibles penas de prisión.
  • Pánico y Caos: La mención de la palabra causa inseguridad y pánico innecesario entre los pasajeros y el personal, tal como ocurre al gritar "fuego" en un lugar concurrido.
  • Consecuencias Personales: Además de la posible cárcel, el pasajero suele perder el vuelo, ser vetado por la aerolínea y enfrentar multas severas.

En resumen, la seguridad aeroportuaria no tolera la palabra por el altísimo riesgo que representa la posibilidad de un artefacto explosivo real en un entorno de alta densidad de personas.

avion jujuy (1)
Amenaza de bomba del Jujuy pasado.

Amenaza de bomba del Jujuy pasado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy registra 49 casos de chikungunya y monitorean otros 17 sospechosos

Así están las rutas de Jujuy en este domingo 12 de abril de 2026

Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba

Gimnasia de Jujuy evalúa rescindirle el contrato al jugador detenido tras la amenaza de bomba

El enduro ya se vive en Jujuy: así se vive la jornada del Campeonato del NOA

Lo que se lee ahora
Castración y vacunación antirrábica: el cronograma semanal en barrios de Jujuy
Mascotas.

Campaña de vacunación de mascotas: el cronograma de esta semana en San Salvador

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Frontera Argentina Bolivia 
Frontera.

El cambio favorece a Argentina: cuánto rinden hoy $1.000 en Bolivia

Sede de Gimnasia de Jujuy (Archivo)
Jujuy.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

Walter Morales presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy video
Declaraciones.

Gimnasia de Jujuy evalúa rescindirle el contrato al jugador detenido tras la amenaza de bomba

Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba video
Perico.

Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba

Estuvimos varados afuera: qué contó un pasajero del vuelo afectado en Jujuy video
Perico.

"Estuvimos varados afuera": qué contó un pasajero del vuelo afectado en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel