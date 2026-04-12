Emiliano Endrizzi fue imputado por infundir temor público

Durante la jornada del sábado, el jugador Emiliano Endrizzi fue detenido en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán luego de manifestar que llevaba un explosivo en un vuelo de la aerolínea Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

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En ese marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) emitió un comunicado y destacó que el hecho fue alertado por personal de la compañía aérea, lo que derivó en la activación inmediata del Plan de Contingencia para resguardar la seguridad de los pasajeros y trabajadores.

Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

Alertados por el personal de la aerolínea, activamos de inmediato el Plan de Contingencia para proteger la integridad de las personas. En efecto: la terminal aérea dejó de estar operativa; la aeronave fue trasladada a una posición remota y se convocó a Bomberos y a explosivistas de la Policía de la Provincia para llevar adelante los protocolos correspondientes.

Al llegar a la zona segura, atrapamos al sospechoso e hicimos descender a los pasajeros para controlar sus equipajes. Seguidamente, nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza.

Rápidamente, el aeropuerto volvió a la normalidad y el aprehendido quedó imputado por infundir temor público.

La seguridad no es un juego, la construimos entre todos.