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12 de abril de 2026 - 17:49
Policiales.

Emiliano Endrizzi fue imputado por infundir temor público

El hecho ocurrió durante un vuelo que debía partir desde Jujuy hacia Buenos Aires y obligó a activar un amplio operativo de seguridad que afectó la normal operatoria aérea.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Emiliano Entrizzi imputado.

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En ese marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) emitió un comunicado y destacó que el hecho fue alertado por personal de la compañía aérea, lo que derivó en la activación inmediata del Plan de Contingencia para resguardar la seguridad de los pasajeros y trabajadores.

El jugador, según informó la PSA, manifestó a viva voz llevar consigo una bomba.

Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (5)
Amenaza de bomba.

Amenaza de bomba.

Comunicado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

Alertados por el personal de la aerolínea, activamos de inmediato el Plan de Contingencia para proteger la integridad de las personas. En efecto: la terminal aérea dejó de estar operativa; la aeronave fue trasladada a una posición remota y se convocó a Bomberos y a explosivistas de la Policía de la Provincia para llevar adelante los protocolos correspondientes.

Al llegar a la zona segura, atrapamos al sospechoso e hicimos descender a los pasajeros para controlar sus equipajes. Seguidamente, nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza.

Rápidamente, el aeropuerto volvió a la normalidad y el aprehendido quedó imputado por infundir temor público.

La seguridad no es un juego, la construimos entre todos.

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