Emitieron alerta por tormentas con posible granizo y viento para varias zonas de Jujuy

Una alerta por tormentas rige para distintas zonas de Jujuy durante la mañana del martes, en un contexto de inestabilidad que anticipalluvias, intensas ráfagas de viento y posibles caída de granizo en diferentes sectores de la provincia.
Qué se espera en Jujuy durante la mañana del martes
La advertencia alcanza a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano, la zona baja de Tilcara, la Puna de Cochinoca, la Puna de Humahuaca, la Puna de Rinconada, la Puna de Santa Catalina, la Puna de Tilcara, la Puna de Tumbaya y Yavi.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.
También se espera un desarrollo importante de precipitaciones a lo largo de toda la semana. Entre las provincias más comprometidas por los acumulados semanales aparecen Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
Avance de tormentas hasta el 14 de abril
Embed - Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy