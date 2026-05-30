El Mercado de Concentración y Abasto de Jujuy cierra el 30 y 31 de mayo por limpieza

El Mercado de Concentración y Abasto no atenderá al público este sábado 30 y domingo 31 de mayo por tareas de limpieza general.

El Mercado de Concentración y Abasto de San Salvador de Jujuy no atenderá al público este sábado 30 y domingo 31 de mayo, debido a tareas de lavado general en sus instalaciones. La medida fue informada por la Municipalidad capitalina, a través de la Dirección de Mercados.

El establecimiento se encuentra ubicado en avenida Almirante Brown 368 y permanecerá cerrado durante ambas jornadas para permitir el desarrollo de los trabajos de mantenimiento e higiene.

Cuándo volverá a atender El Mercado Desde el municipio comunicaron que el Mercado de Concentración y Abasto retomará su actividad comercial el lunes 1 de junio, en los horarios habituales.

Las tareas de limpieza forman parte de los trabajos periódicos que se realizan en el predio con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y de funcionamiento para quienes trabajan y concurren diariamente al lugar.

Lo más importante Lugar: Mercado de Concentración y Abasto.

Mercado de Concentración y Abasto. Dirección: avenida Almirante Brown 368.

avenida Almirante Brown 368. Cierre: sábado 30 y domingo 31 de mayo.

sábado 30 y domingo 31 de mayo. Motivo: lavado general de las instalaciones.

lavado general de las instalaciones. Reapertura: lunes 1 de junio, en horario habitual.

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