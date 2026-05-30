sábado 30 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de mayo de 2026 - 12:15
Servicios.

El Mercado de Concentración y Abasto de Jujuy cierra el 30 y 31 de mayo por limpieza

El predio del Mercado, ubicado en avenida Almirante Brown 368, retomará su actividad comercial el lunes 1 de junio en los horarios habituales.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Mercado de Concentración y Abasto no atenderá al público este sábado 30 y domingo 31 de mayo por tareas de limpieza general.

El Mercado de Concentración y Abasto no atenderá al público este sábado 30 y domingo 31 de mayo por tareas de limpieza general.

Lee además
Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto archivo).
Carnaval.

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto
El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para prevenir contra el HPV
Propuesta.

El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para hablar sobre prevención contra el HPV

El establecimiento se encuentra ubicado en avenida Almirante Brown 368 y permanecerá cerrado durante ambas jornadas para permitir el desarrollo de los trabajos de mantenimiento e higiene.

Cuándo volverá a atender El Mercado

Desde el municipio comunicaron que el Mercado de Concentración y Abasto retomará su actividad comercial el lunes 1 de junio, en los horarios habituales.

Las tareas de limpieza forman parte de los trabajos periódicos que se realizan en el predio con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y de funcionamiento para quienes trabajan y concurren diariamente al lugar.

Lo más importante

  • Lugar: Mercado de Concentración y Abasto.
  • Dirección: avenida Almirante Brown 368.
  • Cierre: sábado 30 y domingo 31 de mayo.
  • Motivo: lavado general de las instalaciones.
  • Reapertura: lunes 1 de junio, en horario habitual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para hablar sobre prevención contra el HPV

Habrá un "Desayuno Patrio" en el Mercado 6 de Agosto para todos los jujeños

FNE 2026: Jocelyn Soriano en la nueva representante del Colegio N° 20 de Catua

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

Lo que se lee ahora
Traslado de camiones: habrá cortes y restricciones entre Purmamarca y Susques video
Jujuy.

Traslado de camiones: habrá cortes y restricciones entre Purmamarca y Susques

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Imagen generada con IA video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs Belgrano de Córdoba por Copa Argentina: dónde ver en vivo, horario y formaciones

FNE 2026: Luna Pereyra Mallagray es la nueva representante del Colegio Los Lapachos video
Jujuy.

FNE 2026: Luna Pereyra Mallagray es la nueva representante del Colegio Los Lapachos

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba
EN VIVO.

Conmoción en Córdoba: encontraron el cuerpo de Agostina

Dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en la Ruta 43 en El Carmen (Archivo)
Justicia.

Crimen en Pozo Cavado: tres acusados irán a juicio por el doble homicidio

Hinchas de Gimnasia de Jujuy viajan a Santiago del Estero.
Deportes.

Copa Argentina: dónde se ubicarán los hinchas de Gimnasia de Jujuy y Belgrano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel