martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 08:16
Propuesta.

El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para hablar sobre prevención contra el HPV

Una nueva jornada de El Escuchadero llega al Mercado 6 de Agosto con el fin de conceintizar por el Día Internacional de la Lucha contra el HPV.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para prevenir contra el HPV

El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para prevenir contra el HPV

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de “El Escuchadero”, un dispositivo de escucha y acompañamiento que busca generar espacios de encuentro, orientación y diálogo para vecinos de la ciudad.

La actividad se desarrollará en el Mercado Central 6 de Agosto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el HPV, con el objetivo de brindar información, promover el cuidado de la salud y acercar herramientas de orientación a la comunidad.

El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para prevenir contra el HPV
El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para prevenir contra el HPV

El Escuchadero vuelve al Mercado 6 de Agosto para prevenir contra el HPV

Un espacio para escuchar y acompañar

“El Escuchadero” es una propuesta que promueve un espacio accesible, cercano y confidencial, donde la escucha activa, el juego y la expresión se utilizan como herramientas para acompañar a las personas.

La iniciativa busca generar un ámbito de confianza en el que los participantes puedan expresar inquietudes, recibir orientación y fortalecer vínculos, promoviendo el bienestar integral de quienes se acerquen a participar.

Información y asesoramiento sobre HPV

Durante la jornada se instalará un stand informativo en el que profesionales brindarán asesoramiento y orientación sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV) y temas relacionados con el cuidado de la salud.

La propuesta apunta a sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, la información y el acceso a espacios seguros de diálogo, en una fecha que busca visibilizar la problemática a nivel internacional.

Actividad abierta a la comunidad

Desde el municipio destacaron que la invitación está dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes podrán acercarse, participar de las actividades y encontrar un espacio de escucha y acompañamiento.

La jornada se realizará el viernes 13 de marzo, de 9 a 12 horas, en el Mercado Central 6 de Agosto, ubicado en Alvear 885, esquina Balcarce, donde funcionará el espacio de atención durante toda la mañana.

¿Qué es el HPV?

El Virus del Papiloma Humano (HPV) es un virus muy común que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Existen más de 100 tipos de HPV y, aunque muchos de ellos no generan síntomas y desaparecen de manera espontánea, algunos pueden provocar lesiones o enfermedades más graves.

En ciertos casos, determinados tipos de HPV pueden derivar en cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino, aunque también pueden afectar otras zonas del cuerpo como la garganta, el ano o los genitales.

La principal forma de prevención es la vacunación, el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales y la realización de controles médicos periódicos, que permiten detectar de manera temprana cualquier alteración y recibir el tratamiento adecuado.

