El Mercado 6 de Agosto celebra 163 años y habrá una peña folclórica

El Mercado 6 de Agosto celebra163 años y habrá una peña folklórica
El Mercado Central 6 de Agosto se prepara para festejar su 163° aniversario con un evento especial: la primera edición de la Peña del Mercado. La propuesta busca reunir tradición, música y comunidad en uno de los centros comerciales más tradicionales de la ciudad.
La peña se realizará el viernes 21 de noviembre, de 21 a 02 horas. El ingreso será por calle Alvear esquina Balcarce y la entrada será libre y gratuita.
Desde la organización aclararon que no se permitirá el acceso con bebidas y que no habrá reservas de mesas, con el propósito de asegurar un evento ordenado, inclusivo y accesible para todos los asistentes.
Shows musicales para acompañar los festejos
La noche contará con la presentación de grupos locales, quienes ofrecerán un repertorio folclórico y festivo especialmente preparado para acompañar el aniversario del histórico mercado.
Poner en valor la identidad del mercado
Desde la administración del Mercado Central 6 de Agosto remarcaron que la peña busca fortalecer el valor cultural, comercial y social que caracteriza al lugar desde hace más de un siglo. Además, invitaron a vecinos, turistas y puesteros a sumarse y ser parte de una celebración que apuesta a mantener viva la tradición y la identidad de este espacio jujeño.