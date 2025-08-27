APPACE celebró su 43° aniversario con la elección de la Reina Estudiantil

La Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) conmemoró este año su 43er aniversario con una jornada cargada de emoción y alegría en el polideportivo del Centro de Día, donde se llevó a cabo la tradicional elección de la Reina Estudiantil.

En un clima festivo y con la presencia de familiares, docentes y autoridades, fue coronada como Reina 2025, Luciana Sánchez Huésped . La acompañaron en el podio Nara Arias como Primera Princesa y Zaira Peralta como Segunda, mientras Cecilia Apaza recibió la banda de Miss Simpatía .

La celebración comenzó a las 16 horas con la energía de la batucada de los alumnos de la Escuela Técnica Provincial N°1 , que abrió el desfile de las 11 candidatas. Durante toda la tarde, se vivieron momentos de alegría compartida, con el acompañamiento de las familias y el compromiso de los docentes que impulsan el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.

APPACE y los 43 años de inclusión

La organización fue creada en 1982 en Jujuy por padres con hijos con parálisis cerebral, con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través de la rehabilitación integral y la inclusión social. Inició sus actividades con un centro de rehabilitación en una vivienda alquilada, atendiendo inicialmente a ocho pacientes con discapacidad.

Desde su inicio, ha desarrollado diversos servicios, como el Centro de Rehabilitación Integral (CERI) y el Centro Ocupacional y Deportivo (CODE), ampliando su labor a otras patologías neurológicas y neuromusculares. Su misión es ofrecer un modelo integral de atención, investigación e innovación, buscando la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad.

APPACE creció, inaugurando el Centro Ocupacional y Deportivo (CODE) en 1995 y habilitando en el año 2000 el servicio de atención ambulatoria para adultos. En 2001, se creó el Instituto de Rehabilitación Centro de Día, sumando así un servicio de atención integral para personas con diferentes patologías neuromotoras.

La organización se enfoca en el bienestar físico, emocional y material de las personas con parálisis cerebral y patologías afines. Busca la autonomía y autodeterminación de las personas, fomentando su plena inclusión social.