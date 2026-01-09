viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 13:48
Atención.

Cierran el Mercado 6 de Agosto parte del fin de semana: los detalles

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este fin de semana fumigarán el Mercado 6 de Agosto, por lo que permanecerá cerrado.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mercado 6 de Agosto.

Mercado 6 de Agosto.

Según la información oficial, el cierre comenzará el sábado 10 de enero a partir de las 15.30 horas y se extenderá durante toda la jornada del domingo 11. La medida alcanza a todo el edificio del mercado y responde a trabajos de control sanitario previstos con antelación.

Cambios en la atención del sábado

Como consecuencia del operativo, las autoridades informaron que el sábado todos los puestos funcionarán en horario corrido. La atención al público será desde las 9 hasta las 15.30 horas, sin interrupciones, para permitir el normal desarrollo de la actividad comercial antes del cierre total del predio.

Desde la administración del mercado señalaron que esta modalidad busca garantizar el abastecimiento y facilitar las compras de vecinos y vecinas que habitualmente concurren al lugar durante el fin de semana.

Cierre total durante el domingo

Durante el domingo 11 de enero, el Mercado 6 de Agosto permanecerá completamente cerrado al público. En esa jornada se concentrarán las tareas de fumigación en todos los sectores, con el objetivo de asegurar condiciones sanitarias adecuadas para comerciantes y clientes.

El operativo se enmarca en acciones periódicas que se realizan en mercados municipales, especialmente en temporada de altas temperaturas, cuando se intensifican los controles de higiene y sanidad.

El lunes 12 de enero el mercado retomará su funcionamiento normal, con los horarios habituales de atención en todos los puestos.

