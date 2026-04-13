Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Las lluvias volverán a presentarse de manera diferente en distintas regiones del país, en un escenario marcado por una amplia variabilidad atmosférica entre el 13 y el 20 de abril. En ese contexto, el norte argentino aparece como una de las zonas más comprometidas, y el martes se perfila como la jornada con mayor intensidad de tormentas.

Tiempo. Semana de ciclón en la Argentina con lluvias y fuertes vientos: qué pasará en Jujuy

El principal foco de inestabilidad se ubicará sobre el norte del país , donde se espera un desarrollo importante de precipitaciones a lo largo de toda la semana. Entre las provincias más comprometidas por los acumulados semanales aparecen Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Dentro de ese período, el martes se perfila como el momento más crítico, con tormentas de variada intensidad que podrían dejar acumulados significativos en cortos lapsos. Este tipo de eventos aumenta el riesgo de anegamientos temporarios, complicaciones en caminos rurales y excesos hídricos en zonas productivas.

De acuerdo con lo anticipado por Meteored , en Jujuy el inicio de la semana tendrá máximas de entre 21° y 23°C, con probabilidad de precipitaciones.

El lunes se presentará como una jornada agradable, con cielo mayormente soleado durante gran parte del día. Sin embargo, hacia la tarde se prevén lluvias débiles y un descenso de la sensación térmica.

Para el martes, en tanto, se espera un escenario más inestable, con cielo cubierto y nublado, además de altos porcentajes de lluvias. Estas condiciones se extenderían hacia la mitad de la semana, con precipitaciones, jornadas inestables y temperaturas en descenso.

En ese marco, para el 14 de abril rige alerta amarilla para casi todo el territorio jujeño. A partir de la mañana del martes, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.

tormentas verano

Temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país

En cuanto al comportamiento térmico, Meteored asegura que la anomalía positiva será el rasgo dominante en casi todo el territorio argentino. La región central, el norte y buena parte de la Patagonia mostrarán valores medios semanales superiores a los promedios climatológicos.

Este escenario responde a la persistencia de circulación de aire desde el norte y noreste, lo que favorece el ingreso de aire más cálido y húmedo. La ausencia de irrupciones de aire frío significativas durante la semana refuerza esta tendencia, limitando los descensos térmicos.

Avance de la tormenta hasta el martes 14 de abril