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20 de junio de 2026 - 17:26
Jujuy.

El insecto común en Jujuy y Salta que muchos confunden con la vinchuca

El cuerpo en forma de escudo y el olor intenso son dos características que permiten reconocer a este insecto común en Jujuy y Salta.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
chinche apestosa es un insecto frecuente en casas, patios, quintas y huertas de Jujuy y Salta

chinche apestosa es un insecto frecuente en casas, patios, quintas y huertas de Jujuy y Salta

La chinche apestosa es un insecto frecuente en casas, patios, quintas y huertas de Jujuy y Salta que suele ser confundido con la vinchuca. Su cuerpo achatado y su tamaño pueden generar alarma, pero existen características que permiten diferenciarlos y evitar preocupaciones innecesarias.

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Este insecto suele ingresar a las viviendas atraído por la luz o de manera accidental. Cuando se siente amenazado, libera un olor fuerte y persistente que utiliza como mecanismo de defensa frente a sus depredadores.

Qué es la chinche apestosa

El nombre “chinche apestosa” reúne a diferentes insectos pertenecientes a la familia Pentatomidae. Se encuentran habitualmente en huertas, montes, jardines, árboles y espacios con vegetación.

La chinche apestosa es un insecto frecuente en casas, patios, quintas y huertas de Jujuy y Salta
La chinche apestosa es un insecto frecuente en casas, patios, quintas y huertas de Jujuy y Salta

La chinche apestosa es un insecto frecuente en casas, patios, quintas y huertas de Jujuy y Salta

Su cuerpo presenta una forma ancha, parecida a un escudo, y suele medir entre uno y dos centímetros. Dependiendo de la especie, puede tener una coloración verde, marrón o jaspeada.

También posee antenas visibles y un triángulo dorsal denominado escutelo. Su característica más conocida es el olor penetrante que libera desde unas glándulas ubicadas en el tórax cuando es molestada, atrapada o aplastada. El aroma desagradable no significa que el insecto sea venenoso. Se trata de una defensa natural que le permite alejar a aves, arañas y otros animales que podrían atacarlo.

Cómo diferenciarla de la vinchuca

La confusión se produce porque ambos insectos pueden tener un cuerpo relativamente achatado. Sin embargo, existen diferencias en su forma, coloración, alimentación y comportamiento. La chinche apestosa tiene una silueta más ancha y compacta, similar a un escudo. Muchas especies son de color verde intenso, aunque también pueden presentarse en tonos marrones.

La vinchuca, en cambio, suele tener un cuerpo más alargado, oscuro y con manchas claras, amarillentas, rojizas o anaranjadas en los bordes del abdomen. Además, es un insecto hematófago, es decir, se alimenta de sangre.

Otra señal característica es el olor. La chinche apestosa libera rápidamente una sustancia de aroma fuerte cuando se siente amenazada. Sin embargo, este dato no debe tomarse como único método de identificación. Ante la duda, lo más seguro es no manipular el ejemplar con las manos ni descartarlo únicamente por su color o apariencia.

Qué hacer si aparece dentro de la casa

Si una chinche apestosa ingresa a la vivienda, se recomienda mantener la calma y evitar aplastarla, ya que su olor puede quedar impregnado en superficies, ropa o muebles. Puede atraparse sin contacto directo utilizando un recipiente y una tarjeta o cartón firme. Luego se la puede liberar en el exterior, lejos de puertas y ventanas.

También se pueden colocar mosquiteros, sellar grietas y reducir las luces exteriores innecesarias durante la noche para disminuir el ingreso de insectos. En huertas y jardines, la inspección periódica y la recolección manual permiten controlar su presencia sin recurrir de manera inmediata a productos químicos.

Qué hacer ante la sospecha de una vinchuca

Si el insecto presenta características similares a una vinchuca o no puede ser identificado con seguridad, no debe aplastarse ni tocarse directamente. Lo aconsejable es colocarlo cuidadosamente dentro de un frasco cerrado, utilizando guantes, una bolsa o algún elemento que evite el contacto con la piel. También se puede tomar una fotografía clara y con buena iluminación.

Vinchuca
Vinchuca
Vinchuca

Posteriormente, se debe consultar en un centro de salud o con el organismo sanitario correspondiente para que especialistas determinen de qué especie se trata. La identificación profesional es importante porque no todas las chinches son vinchucas y tampoco todos los insectos que aparecen dentro de una vivienda representan el mismo riesgo.

Los mitos más frecuentes

Uno de los mitos más extendidos indica que el olor intenso significa que la chinche apestosa es venenosa. En realidad, esa sustancia funciona como una defensa natural y no implica que transmita veneno a las personas.

También es incorrecto afirmar que todas las chinches pueden transmitir Chagas. La transmisión vectorial de la enfermedad está vinculada con determinadas especies de triatominos, entre ellas la vinchuca.

Reconocer las principales diferencias permite evitar alarmas, pero la observación casera no reemplaza la identificación realizada por especialistas. Ante un ejemplar dudoso, siempre es preferible conservarlo de forma segura y realizar la consulta correspondiente.

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