Salta: por los fuertes vientos se reactivó el incendio en Cafayate

Los incendios forestales que afectan a la zona de Cafayate en la provincia de Salta volvieron a recrudecer durante las últimas horas, impulsados por fuertes ráfagas de viento zonda que complicaron las tareas de control y provocaron un importante avance del fuego sobre nuevas áreas de vegetación nativa.

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Según estimaciones de los equipos que trabajan en el lugar, la superficie afectada ya supera las 200 hectáreas .

El jefe de Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, brindó detalles sobre la situación y explicó que el cambio en las condiciones meteorológicas fue determinante para que el incendio se reactivara y escapara del control inicial.

“Fue una noche larga”, señaló al precisar las tareas de combate se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada. En ese sentido, indicó que las ráfagas de viento alcanzaron velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, generando un escenario complejo para los brigadistas.

“Veníamos con incendios más chicos y se fue de control. Hizo un daño al medioambiente tremendo”, sostuvo.

Reactivación del fuego

La reactivación del foco ígneo alcanzó sectores que hasta el momento no habían sido afectados por las llamas. Según explicó Domingo, varias zonas que habían logrado regenerarse tras incendios ocurridos años atrás volvieron a sufrir importantes daños. Entre ellas se encuentran áreas ubicadas al este de la Ruta Nacional 68 y sectores de monte virgen comprendidos entre los kilómetros 5 y 7.

Incendio JUjuy (2) Incendios en Cafayate.

Durante el operativo también resultaron afectados brigadistas pertenecientes al Plan Nacional de Manejo del Fuego y a Defensa Civil. De acuerdo con el reporte oficial, sufrieron quemaduras leves e inhalación de humo tras verse alcanzados por las llamas debido a los cambios bruscos en la dirección del viento.

Trabajo en tierra y aire

Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad de Cafayate, aunque el avance principal del incendio se desplazó hacia el sector este. Con la disminución de las ráfagas, las tareas aéreas pudieron intensificarse mediante la intervención de un avión hidrante que trabajó de manera constante en coordinación con los equipos terrestres.

Incendio JUjuy Incendios en Cafayate.

“El trabajo entre personal de tierra y aire es tremendamente efectivo”, destacó el jefe de Bomberos.

Actualmente, los equipos mantienen las tareas de control y monitoreo del fuego, aunque advierten que la evolución del incendio dependerá principalmente de las condiciones climáticas. Domingo señaló que las bajas temperaturas registradas durante la noche favorecieron las labores de contención y remarcó que la estabilidad meteorológica es clave para evitar nuevos avances.

Circulación por las rutas

En cuanto a la circulación vehicular, la Ruta Nacional 68 permanece habilitada, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones debido a la presencia de vehículos y personal de emergencia trabajando en distintos tramos del corredor vial.

Incendio JUjuy (1) Incendios en Cafayate.

Finalmente, el jefe de Bomberos volvió a insistir en la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana respecto al riesgo de los incendios forestales. Advirtió que continúan registrándose quemas irresponsables que pueden derivar en situaciones de gran magnitud, con severas consecuencias para el ambiente, la fauna y la seguridad de las comunidades.