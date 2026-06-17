Alerta por varicela en Salta: ya son 137 los casos confirmados

Caracterizado por la aparición de erupciones cutáneas en unas o más partes del cuerpo, el herpes zóster puede definirse clínicamente como una dermatosis aguda, causada por el virus VVZ (Virus Varicela-Zóster), el mismo que provoca la varicela.

Salta confirmó 137 casos de varicela hasta la semana epidemiológica 21 y emitió recomendaciones para prevenir nuevos contagios , luego de detectar un brote en una escuela secundaria de Apolinario Saravia . La enfermedad es altamente transmisible, pero puede prevenirse con la vacunación en la niñez.

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Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica confirmaron un brote en una escuela secundaria de Apolinario Saravia , durante la semana epidemiológica 21. En ese establecimiento se reportaron 13 casos en estudiantes de entre 13 y 14 años .

Ante esa situación, Salud emitió una circular normativa destinada al personal sanitario y educativo, con recomendaciones para actuar frente a brotes de varicela en establecimientos escolares.

La varicela puede prevenirse con una vacuna gratuita incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. El esquema contempla dos dosis en la niñez : la primera a los 15 meses de vida y la segunda a los 5 años .

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de verificar y actualizar los esquemas de vacunación, especialmente en la población objetivo. Tener las dosis al día no solo protege a cada niño, sino que también ayuda a reducir la circulación del virus en la comunidad.

herpes zóster Caracterizado por la aparición de erupciones cutáneas en unas o más partes del cuerpo, el herpes zóster puede definirse clínicamente como una dermatosis aguda, causada por el virus VVZ (Virus Varicela-Zóster), el mismo que provoca la varicela.

Qué medidas recomiendan

Entre las recomendaciones generales se encuentran la higiene frecuente de manos, la ventilación de ambientes, mantener las uñas cortas para evitar sobreinfecciones por rascado y estar atentos a signos de alarma.

También se pidió prestar atención a cuadros con fiebre persistente, lesiones sobreinfectadas o dificultades respiratorias. En esos casos, se recomienda realizar la consulta médica correspondiente y evitar la automedicación.

Por qué preocupa la transmisión

La Organización Panamericana de la Salud advierte que la varicela tiene una alta tasa de transmisión secundaria: entre el 61% y el 100% de las personas susceptibles pueden contraer la infección luego de exponerse al virus.

Por eso, ante la aparición de casos, la prevención es clave: aislamiento de las personas enfermas, control de contactos, vacunación y medidas básicas de higiene. En contextos escolares, actuar rápido puede evitar que un brote se extienda a más estudiantes, docentes y familias.

Qué es la varicela y cómo se contagia

La varicela es una enfermedad eruptiva causada por el virus varicela-zóster. Se transmite con mucha facilidad, principalmente por el aire, cuando una persona infectada tose o estornuda, y también por contacto directo con el líquido de las lesiones en la piel o con secreciones respiratorias.

Una persona puede contagiar desde uno o dos días antes de que aparezca la erupción hasta que todas las vesículas formen costra. Por esa razón, los contagios pueden multiplicarse rápidamente en espacios cerrados y de contacto frecuente, como escuelas, jardines y guarderías.

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