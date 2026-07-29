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29 de julio de 2026 - 20:13
País.

Salta: empleados estatales tendrán un incremento salarial del 13,5% para el segundo semestre

El incremento, acordado con el Gobierno de Salta, se aplicará entre julio y diciembre e incluye una revisión en noviembre y un adicional del 1,5%.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Tras las reuniones paritarias realizadas en los últimos días, el Gobierno de la Provincia de Salta alcanzó un acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Provincial y fijó una pauta de incremento del 13,5% para el segundo semestre de 2026.

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El incremento se aplicará entre julio y diciembre de 2026 y tendrá como nueva base de cálculo los haberes de junio. El acuerdo incluye una revisión en noviembre y un adicional del 1,5% para sectores específicos.

Nueva base de cálculo

Durante estas paritarias se acordó el cambio en la base de cálculo de los aumentos, que dejará de tomarse sobre los haberes de diciembre para pasar a calcularse sobre los salarios de junio de 2026.

Los representantes gremiales destacaron esta modificación como una conquista importante, ya que se trató de un reclamo sostenido durante las distintas instancias de negociación.

La pauta acordada en paritarias

Se aplicará mediante incrementos del 2% mensual en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos calculados sobre la nueva base de junio. Además, se incorporó un 1,5% adicional en ítems específicos, definido en las mesas sectoriales correspondientes a Educación, Salud y la Administración Centralizada.

El acuerdo quedó formalizado mediante la firma de un acta general y de actas específicas para cada sector de la administración pública. También se estableció una cláusula de revisión para el mes de noviembre, con el objetivo de evaluar la evolución de los salarios y el contexto económico.

Desde el Gobierno señalaron que el entendimiento reafirma el diálogo como herramienta para alcanzar consensos y garantizar la prestación de los servicios públicos.

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