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28 de julio de 2026 - 20:24
País.

Salta: prohíben lotear los terrenos afectados por los incendios en Cafayate

La Justicia de Salta dictó una medida cautelar sobre los terrenos donde se registraron los incendios intencionales. Hay un hombre imputado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
incendio cafayate

La Justicia de Cafayate, en la provincia de Salta, ordenó prohibir cualquier loteo, subdivisión, urbanización o cambio de uso del suelo en un predio afectado por dos incendios de gran magnitud ocurridos este año, mientras avanza la investigación por los focos ígneos de origen intencional.

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La medida fue solicitada por la Fiscalía Penal de Cafayate, a cargo de Sandra Rojas, con el objetivo de preservar el estado actual del inmueble y garantizar el cumplimiento de las normas de protección ambiental durante el desarrollo de la causa.

El Juzgado de Garantías de Cafayate, encabezado por la jueza María Virginia Toranzos, hizo lugar al pedido y dispuso una prohibición de innovar sobre el inmueble identificado con la Matrícula Catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A.

La resolución impide realizar subdivisiones, fraccionamientos, loteos, urbanizaciones, parcelamientos, cambios de destino del suelo, transferencias con esos fines, la constitución de nuevos derechos reales o cualquier autorización administrativa que modifique la situación actual del terreno.

Un imputado por los incendios

La investigación se centra en dos incendios dolosos registrados este año en una zona de bosque nativo y pastizales cercana al Aeródromo Gilberto Lavaque. Por estos hechos, un hombre de 32 años ya fue imputado.

Con esta medida cautelar, el predio permanecerá protegido y no podrá destinarse a emprendimientos inmobiliarios ni a otras actividades que impliquen transformar la superficie afectada mientras continúe el proceso judicial.

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