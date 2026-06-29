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29 de junio de 2026 - 19:17
Turismo.

Qué hacer en Cafayate en invierno: vinos, paisajes y una escapada de tres días

Viñedos, vinos de altura y la Quebrada de las Conchas hacen de Cafayate uno de los destinos más atractivos del invierno.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Ubicada en el sur de la provincia de Salta, Cafayate combina viñedos, bodegas, gastronomía regional y algunos de los paisajes más impactantes del país. Durante el invierno, además, el clima resulta ideal para recorrer sus calles, realizar excursiones y disfrutar de actividades al aire libre.

Para los que viven en el norte argentino, se trata de un destino accesible para una escapada de pocos días, especialmente durante el receso invernal.

Cómo llegar a Cafayate desde Jujuy

Desde San Salvador de Jujuy, el viaje en vehículo particular demanda entre cuatro y cinco horas, dependiendo del tránsito y las paradas intermedias. El recorrido habitual se realiza por la Ruta Nacional 9 hasta Salta capital y luego por la Ruta Nacional 68, uno de los caminos escénicos más importantes del norte argentino.

Durante los últimos kilómetros aparecen algunos de los paisajes más reconocidos de los Valles Calchaquíes, con formaciones rocosas, quebradas y cerros de distintos colores.

También existen servicios de colectivos que conectan San Salvador de Jujuy con Salta y posteriormente con Cafayate, una opción elegida por muchos turistas durante las vacaciones de invierno.

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La Quebrada de las Conchas, una parada obligatoria

Antes de llegar a Cafayate, la Ruta Nacional 68 atraviesa la Quebrada de las Conchas, uno de los paisajes naturales más impresionantes del norte argentino. Las formaciones geológicas, modeladas durante millones de años por la erosión del viento y el agua, ofrecen escenarios únicos que atraen a miles de turistas.

Entre los puntos más visitados se encuentran:

  • La Garganta del Diablo.
  • El Anfiteatro.
  • Los Castillos.
  • El Obelisco.
  • La Yesera.
  • Las Ventanas.
Dónde queda la Quebrada de las Conchas.

Las bodegas y la Ruta del Vino

Cafayate es reconocida a nivel nacional e internacional por la producción de vinos de altura. La región se encuentra a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, una característica que aporta condiciones especiales para el cultivo de la vid.

El varietal emblemático es el Torrontés, considerado uno de los vinos insignia del norte argentino. Numerosas bodegas abren sus puertas durante todo el año para ofrecer recorridos guiados, degustaciones y experiencias gastronómicas.Las visitas permiten conocer el proceso de elaboración de los vinos, recorrer los viñedos y descubrir por qué Cafayate se consolidó como uno de los destinos enoturísticos más importantes del país.

Cafayate es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus bodegas.

La plaza y el centro histórico

El casco céntrico de Cafayate conserva construcciones coloniales, calles tranquilas y una importante oferta gastronómica. La plaza principal se convierte en uno de los puntos de encuentro para turistas y residentes, especialmente durante las tardes y las noches.

A pocos metros se encuentran restaurantes, peñas, bares y comercios regionales donde pueden adquirirse artesanías, dulces, vinos y productos típicos. La Catedral Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, también forma parte de los recorridos tradicionales.

Gastronomía regional

Uno de los principales atractivos de Cafayate es su gastronomía. Empanadas salteñas, tamales, humitas, locro, quesos de cabra y carnes regionales forman parte de las propuestas que ofrecen los restaurantes y peñas.

Muchos establecimientos además combinan los platos típicos con vinos locales, generando experiencias gastronómicas que atraen visitantes de distintos puntos del país.

Qué puedo hacer en Cafayate.

Cómo es el clima en invierno

El invierno presenta días soleados y temperaturas agradables durante la tarde, aunque las mañanas y las noches suelen ser frías. Las temperaturas mínimas pueden ubicarse cerca de los 0 grados, mientras que durante el día el termómetro suele superar los 15 grados.

Por este motivo se recomienda llevar ropa de abrigo, campera rompeviento, calzado cómodo para caminar, protector solar y anteojos de sol, ya que la radiación solar en los Valles Calchaquíes puede ser intensa incluso durante los meses más fríos.

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