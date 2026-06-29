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29 de junio de 2026 - 07:00
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Efectivos evitaron el incendio de una camioneta tras encontrar un artefacto incendiario casero debajo de un vehículo durante un patrullaje por el barrio Güemes de San Pedro de Jujuy.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta

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Encontraron un artefacto incendiario casero debajo de una camioneta estacionada y lograron retirarlo antes de que provocara un incendio.

El procedimiento se realizó alrededor de las 8. Según informó la Policía, los uniformados advirtieron que debajo de una camioneta Fiat había una botella plástica de 500 mililitros con una sustancia aparentemente inflamable y una pequeña llama encendida en la parte superior.

La rápida intervención evitó que el fuego alcanzara el vehículo

Al detectar el artefacto, los efectivos actuaron de inmediato para retirarlo de manera segura y evitar que las llamas se propagaran hacia la camioneta.

Gracias a la rápida intervención, el fuego no llegó a alcanzar el vehículo y la situación pudo ser controlada sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

Investigan quién dejó el artefacto

Luego del procedimiento, los policías localizaron al dueño de la camioneta, quien fue invitado a realizar la denuncia correspondiente.

Ahora la investigación busca determinar quién colocó el artefacto debajo del vehículo y cuáles fueron sus intenciones. Por el momento no se informó sobre personas demoradas o detenidas.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio Güemes, mientras la Policía continúa con las tareas para esclarecer lo ocurrido.

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