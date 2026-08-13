San Salvador de Jujuy: avanza la creación de un registro de maltratadores de animales

Se analiza en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy un proyecto de ordenanza para la creación de un Registro Municipal de personas sancionadas por maltrato y/o crueldad animal.
El proyecto busca que a través de este registro se evite que personas con antecedentes de maltrato vuelvan a tener animales de compañía a su cargo, informar a centros de adopción municipales, fundaciones, veterinarias y refugios privados sobre la inhabilitación que pesa sobre los infractores para la adopción, compra, cría o tenencia de animales.
También coordinar con refugios, veterinarias y asociaciones civiles para cruzar datos antes de dar un animal en adopción.
Reunión con concejales y funcionarios
El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millon, dijo que “se avanzó mucho, se marcaron algunos temas a mejorar, se habló de convenios con el Ministerio Público de la Acusación y con el Juzgado Contravencional”.
“Creo que puede salir un muy buen proyecto sobre el tema, se llevaron el proyecto a los fines de poder afnarlo y realizar los aportes necesarios”, agregó.
Por su parte la coordinadora de Zoonosis, Claudia Ibáñez, destacó: “Nosotros, como Dirección de Zoonosis, estuvimos invitadas para dar nuestra opinión, apoyo, sugerencia y ver en que nos compete, en que no, así que la verdad que fue muy agradable la jornada”.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.