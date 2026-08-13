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13 de agosto de 2026 - 14:52
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: avanza la creación de un registro de maltratadores de animales

El proyecto busca evitar que personas con antecedentes de maltrato vuelvan a tener animales de compañía en San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Maltrato animal&nbsp;

Maltrato animal 

Se analiza en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy un proyecto de ordenanza para la creación de un Registro Municipal de personas sancionadas por maltrato y/o crueldad animal.

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El proyecto busca que a través de este registro se evite que personas con antecedentes de maltrato vuelvan a tener animales de compañía a su cargo, informar a centros de adopción municipales, fundaciones, veterinarias y refugios privados sobre la inhabilitación que pesa sobre los infractores para la adopción, compra, cría o tenencia de animales.

También coordinar con refugios, veterinarias y asociaciones civiles para cruzar datos antes de dar un animal en adopción.

Reunión con concejales y funcionarios

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millon, dijo que “se avanzó mucho, se marcaron algunos temas a mejorar, se habló de convenios con el Ministerio Público de la Acusación y con el Juzgado Contravencional”.

“Creo que puede salir un muy buen proyecto sobre el tema, se llevaron el proyecto a los fines de poder afnarlo y realizar los aportes necesarios”, agregó.

Por su parte la coordinadora de Zoonosis, Claudia Ibáñez, destacó: “Nosotros, como Dirección de Zoonosis, estuvimos invitadas para dar nuestra opinión, apoyo, sugerencia y ver en que nos compete, en que no, así que la verdad que fue muy agradable la jornada”.

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