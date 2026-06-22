lunes 22 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de junio de 2026 - 10:47
Salta.

Cafayate declaró la emergencia ambiental por los incendios

El Concejo Deliberante de Cafayate aprobó la declaración que tendrá vigencia por 18 meses. El fuego consumió más de 200 hectáreas de bosque nativo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
incendio cafayate

El municipio de Cafayate declaró la emergencia ambiental por un plazo de 18 meses ante la grave situación generada por el incendio forestal que afecta a la zona desde hace casi tres semanas y que ya arrasó más de 200 hectáreas de bosque nativo.

Lee además
salta: por los fuertes vientos se reactivo el incendio en cafayate
País.

Salta: por los fuertes vientos se reactivó el incendio en Cafayate
Incendio en Salta.
País.

Incendios en Cafayate: el fuego afectó cerca de 200 hectáreas

Incendio Cafayate

La decisión fue adoptada por el Concejo Deliberante con el objetivo de facilitar la obtención de recursos provinciales no reembolsables y avanzar en tareas de recuperación ambiental de la zona afectada. Mientras tanto, continúa el intenso operativo para controlar los focos ígneos y evitar nuevas reactivaciones.

Fuertes vientos y alerta

Las altas temperaturas y la presencia del viento Zonda en los Valles Calchaquíes complicaron las tareas de los brigadistas, que trabajan en distintos sectores del perímetro afectado realizando labores de enfriamiento y remoción de material combustible.

incendio cafayate

Del operativo participan brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Brigada Nacional Centro, Bomberos de la Policía de Salta, distintas áreas operativas de la fuerza provincial, recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y personal de la Municipalidad de Cafayate.

Declaración de emergencia

La declaración de emergencia fue aprobada en una sesión especial del Concejo Deliberante, donde los ediles señalaron que la magnitud del desastre superó las capacidades técnicas, logísticas y financieras del municipio. La normativa establece una vigencia ininterrumpida de 18 meses, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones de riesgo.

La ordenanza también solicita la intervención de organismos especializados en la remediación de suelos y la asistencia técnica de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, en el marco del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Incendio JUjuy

Además, el Concejo instruyó al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar de manera urgente ante el Gobierno de Salta fondos extraordinarios no reembolsables destinados exclusivamente a cubrir los gastos generados por el combate del incendio y las acciones de recuperación ambiental.

Daños severos en especies protegidas

Según el texto aprobado, el fuego provocó severos daños sobre especies protegidas por la Ley Provincial 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, incluyendo ejemplares de algarrobo resguardados por la Ordenanza Municipal Nº 10/2006 debido a su valor ecológico.

incendio cafayate.

Los concejales advirtieron además que las quemas se produjeron en contravención a las prohibiciones vigentes para incendios a cielo abierto establecidas por la legislación ambiental salteña. En ese marco, fundamentaron la medida en el artículo 165 de la Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente, que habilita la declaración de emergencia ecológica o ambiental ante catástrofes de esta naturaleza.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona afectada, mientras los equipos continúan trabajando para extinguir por completo los focos activos y minimizar el impacto sobre el ecosistema local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta: por los fuertes vientos se reactivó el incendio en Cafayate

Incendios en Cafayate: el fuego afectó cerca de 200 hectáreas

Salta: siete de cada diez niños de 3 años no asisten al jardín

Día del Padre 2026: las ventas bajaron 0,3% anual

Día del Padre 2026: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en baja

Lo que se lee ahora
Jardines de infantes en Salta 
País.

Salta: siete de cada diez niños de 3 años no asisten al jardín

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Llega un frente frío a Jujuy - Imagen generada con IA
Jujuy.

Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Esta semana se paga el aguinaldo en Jujuy: las fechas confirmadas

Gimnasia de Jujuy 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Ezequiel Atauche: Es justo darle un reconocimiento a los padres video
Celebración.

Ezequiel Atauche: "Es justo darle un reconocimiento a los padres"

Seccional de Policía N 47 
Jujuy.

Violento robo en Alto Comedero: golpearon a un hombre y le sacaron el auto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel