Cafayate declaró la emergencia ambiental por los incendios

El municipio de Cafayate declaró la emergencia ambiental por un plazo de 18 meses ante la grave situación generada por el incendio forestal que afecta a la zona desde hace casi tres semanas y que ya arrasó más de 200 hectáreas de bosque nativo .

La decisión fue adoptada por el Concejo Deliberante con el objetivo de facilitar la obtención de recursos provinciales no reembolsables y avanzar en tareas de recuperación ambiental de la zona afectada. Mientras tanto, continúa el intenso operativo para controlar los focos ígneos y evitar nuevas reactivaciones.

Las altas temperaturas y la presencia del viento Zonda en los Valles Calchaquíes complicaron las tareas de los brigadistas , que trabajan en distintos sectores del perímetro afectado realizando labores de enfriamiento y remoción de material combustible.

incendio cafayate

Del operativo participan brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Brigada Nacional Centro, Bomberos de la Policía de Salta, distintas áreas operativas de la fuerza provincial, recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y personal de la Municipalidad de Cafayate.

Declaración de emergencia

La declaración de emergencia fue aprobada en una sesión especial del Concejo Deliberante, donde los ediles señalaron que la magnitud del desastre superó las capacidades técnicas, logísticas y financieras del municipio. La normativa establece una vigencia ininterrumpida de 18 meses, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones de riesgo.

La ordenanza también solicita la intervención de organismos especializados en la remediación de suelos y la asistencia técnica de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, en el marco del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Incendio JUjuy

Además, el Concejo instruyó al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar de manera urgente ante el Gobierno de Salta fondos extraordinarios no reembolsables destinados exclusivamente a cubrir los gastos generados por el combate del incendio y las acciones de recuperación ambiental.

Daños severos en especies protegidas

Según el texto aprobado, el fuego provocó severos daños sobre especies protegidas por la Ley Provincial 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, incluyendo ejemplares de algarrobo resguardados por la Ordenanza Municipal Nº 10/2006 debido a su valor ecológico.

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Los concejales advirtieron además que las quemas se produjeron en contravención a las prohibiciones vigentes para incendios a cielo abierto establecidas por la legislación ambiental salteña. En ese marco, fundamentaron la medida en el artículo 165 de la Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente, que habilita la declaración de emergencia ecológica o ambiental ante catástrofes de esta naturaleza.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona afectada, mientras los equipos continúan trabajando para extinguir por completo los focos activos y minimizar el impacto sobre el ecosistema local.