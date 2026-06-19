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19 de junio de 2026 - 17:53
País.

Incendios en Cafayate: el fuego afectó cerca de 200 hectáreas

Defensa Civil declaró emergencia ambiental e informó que el fuego alcanzó zonas cercanas al aeródromo y al parque solar.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Incendio en Salta.

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Juan Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil de Salta, confirmó la extensión alcanzada por las llamas y señaló que el amplio perímetro del incendio demanda un trabajo permanente por parte de los equipos desplegados en la zona.

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El viento Zonda favoreció el avance del incendio

De acuerdo con lo informado por Defensa Civil, el ingreso del viento Zonda durante la jornada anterior provocó una expansión considerable del fuego. Sin embargo, una parte importante de la cabeza del incendio avanzó hacia sectores con poca vegetación.

Las condiciones climáticas resultan determinantes para el desarrollo del operativo. Luego de las dificultades generadas por el viento, los equipos contaban este viernes con un escenario más favorable para intervenir sobre los sectores considerados críticos.

El trabajo se realiza de manera minuciosa y está orientado principalmente al enfriamiento de las áreas que todavía presentan altas temperaturas.

Brigadistas y bomberos trabajan en la zona

En el operativo participan brigadistas especializados en incendios forestales, bomberos voluntarios y efectivos de Bomberos de la Policía. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad y otros organismos provinciales.

Vilchez advirtió que se trata de un incendio que demandará un trabajo prolongado. Según las estimaciones iniciales, las tareas podrían extenderse durante un par de semanas para volver a contener completamente el fuego.

Fuego en Salta

El tiempo necesario dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas de los próximos días. Mientras continúan las labores en el terreno, los equipos intentan aprovechar la actual ventana climática para avanzar sobre los puntos de mayor riesgo y reducir la posibilidad de nuevas propagaciones.

Hasta el momento no hay alerta por vientos en la zona según el Servicio Meteorológico Nacional

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