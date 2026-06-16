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16 de junio de 2026 - 20:05
País.

Salta: así funcionarán los servicios durante el feriado por Güemes

Este miércoles 17 de junio habrá cambios en la atención de oficinas, transporte, salud y otros servicios por el feriado provincial en Salta.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Feriadopor Güemes: cómo funcionarán los servicios en Salta

Feriado por Güemes: cómo funcionarán los servicios en Salta

Los servicios en Salta tendrán modificaciones este miércoles 17 de junio, en el marco del feriado provincial por el 205° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes. Habrá cambios en la atención pública, transporte, salud, cementerios y otros organismos, aunque algunos servicios funcionarán con normalidad.

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Cementerios, mercados y tránsito

Desde el municipio informaron que los cementerios estarán abiertos de 7 a 19, aunque la administración atenderá solo hasta las 13. En tanto, el mercado San Miguel y sus anexos funcionarán con normalidad durante la jornada. Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial realizará distintos operativos durante el feriado. Sin embargo, los centros emisores de licencias no brindarán atención.

Atención animal y emergencias

En el Hospital Municipal de Salud Animal, las guardias funcionarán de 8 a 12. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” mantendrá únicamente una guardia mínima para la atención de los perros alojados en el lugar. Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana indicaron que se atenderán los llamados que ingresen al 105 por emergencias durante las 24 horas.

Feriado por Güemes: cómo funcionarán los servicios en Salta
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Sepelios y asistencia social

La Secretaría de Desarrollo Social informó que el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten acceder a esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. Además, el último adiós podrá realizarse en el domicilio o en la sala velatoria del municipio.

Cómo funcionará SAETA

El servicio de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana funcionará con frecuencia de domingo durante el miércoles 17 de junio. Las frecuencias y horarios habituales se restablecerán con el primer servicio del siguiente día hábil, es decir, el jueves 18 de junio. Además, durante el feriado no habrá atención al público en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824, Paseo Salta, Casa de Gobierno y Centro Cívico Grand Bourg.

Recolección de residuos

Agrotécnica Fueguina informó que la recolección de residuos se realizará de manera normal durante el feriado provincial. Por ese motivo, los vecinos podrán sacar la basura en los horarios habituales.

Servicios de salud

Los hospitales de la capital y del interior funcionarán con el servicio de emergencias habitual y guardias. La atención por consultorios externos se retomará el jueves 18 de junio. El Centro Regional de Hemoterapia permanecerá abierto para recibir donantes voluntarios de sangre, en el horario de 7 a 12.

Atención del IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta informó que sus dependencias, tanto en capital como en el interior, permanecerán cerradas durante el miércoles 17. Ese día, la farmacia ubicada en avenida Belgrano 944 atenderá únicamente urgencias, de 9 a 14.

También habrá auditoría médica online en el horario de 8 a 18.

Ante cualquier urgencia o emergencia, los afiliados deberán comunicarse con el Centro Operativo, disponible las 24 horas, al 0800-777-4777 o a las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115.

Atención de EDESA

EDESA informó que durante el miércoles 17 de junio se mantendrá la atención comercial por los canales digitales habilitados. La atención presencial se retomará el jueves 18 de junio. Los reclamos técnicos serán recibidos por los medios habituales y atendidos por personal destinado a tal fin.

Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través de WhatsApp al +54 9 387 549-2222, la Oficina Virtual, la app Mi EDESA y el Centro de Atención Telefónica 0800 777 33372.

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