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16 de junio de 2026 - 09:46
Policiales.

Dramático rescate en Salta: policías salvaron a un bebé que no podía respirar

Ocurrió el domingo en el sector de feriantes de la calle Antártida Argentina. Un hombre pidió ayuda de urgencia y los efectivos lograron asistir al bebé.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar en Las Lajitas.

Policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar en Las Lajitas.

Un llamado de emergencia puso en alerta a la Policía de Las Lajitas, que intervino para brindar asistencia a un bebé de 1 año y 11 meses que sufría complicaciones para respirar y necesitaba ayuda urgente. El episodio se registró durante la tarde del domingo en la zona de feriantes ubicada sobre la calle Antártida Argentina.

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Allí, efectivos del Distrito de Prevención 9 se encontraban realizando recorridos de vigilancia preventiva. De acuerdo con el reporte de la Policía de Salta, un vecino acudió rápidamente hasta donde se encontraban los agentes para informar que el pequeño había sufrido una descompensación y necesitaba ayuda con urgencia.

El niño quedó a cargo de sus padres.

El bebé recibió atención médica tras la intervención de los policías

Una vez en el lugar, los policías actuaron de inmediato y realizaron maniobras de Heimlich, intervención que permitió restablecer el estado del bebé y controlar la emergencia.

Tras ser estabilizado, el pequeño recibió atención médica por parte de profesionales de la salud y fue derivado al hospital de la localidad para realizar controles más exhaustivos. Más tarde, quedó nuevamente bajo el cuidado de sus padres.

Del operativo participaron agentes de Infantería, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental, además de personal de la dependencia policial de la zona.

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