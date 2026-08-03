Cronograma pagos de ANSES: cuándo cobran AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

Actualizado el 3 de agosto de 2026. Cronograma de pagos de ANSES para agosto de 2026. AUH, jubilados, pensionados, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por prenatal y otras prestaciones.
El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo agosto, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.
El calendario completo de pagos de ANSES en agosto 2026
Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en agosto 2026
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en agosto 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y SUAF en agosto 2026
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 22 de agosto
Cronograma pagos de ANSES.
Cronograma de pagos de Pensiones no contributivas en agosto 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también estarán disponibles del 8 de agosto al 10 de septiembre, sin importar la terminación del documento.
Cronograma de pagos de Asignación por Embarazo en agosto 2026
- DNI terminados en 0: 11 de agosto
- DNI terminados en 1: 12 de agosto
- DNI terminados en 2: 13 de agosto
- DNI terminados en 3: 14 de agosto
- DNI terminados en 4: 18 de agosto
- DNI terminados en 5: 19 de agosto
- DNI terminados en 6: 20 de agosto
- DNI terminados en 7: 21 de agosto
- DNI terminados en 8: 22 de agosto
- DNI terminados en 9: 25 de agosto
Asignación por Prenatal agosto 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
La Asignación por Maternidad, al igual que las Asignaciones de Pago Único (como matrimonio, nacimiento o adopción), se abonarán entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre, sin distinción por terminación de DNI.
Cronograma de pagos de Prestación por Desempleo en agosto 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Formas de extraer el dinero
Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:
- Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
- Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
- Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
- Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.