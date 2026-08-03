lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de agosto de 2026 - 07:38
País.

Cronograma pagos de ANSES: cuándo cobran AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

Cronograma de pagos actualizado de ANSES para AUH, jubilados, pensionados, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por prenatal y otras prestaciones.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cronograma pagos de ANSES.

Cronograma pagos de ANSES.

Actualizado el 3 de agosto de 2026. Cronograma de pagos de ANSES para agosto de 2026. AUH, jubilados, pensionados, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por prenatal y otras prestaciones.

Lee además
ANSES.
País.

Quiénes cobran hoy en ANSES según la terminación del DNI
ANSES: cuál es la edad para jubilarse en Argentina y cómo hacer el trámite.
Economía

ANSES: cuál es la edad para jubilarse en Argentina y cómo hacer el trámite

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo agosto, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

El calendario completo de pagos de ANSES en agosto 2026

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en agosto 2026

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en agosto 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y SUAF en agosto 2026

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto
Cronograma pagos de ANSES.

Cronograma pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de Pensiones no contributivas en agosto 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también estarán disponibles del 8 de agosto al 10 de septiembre, sin importar la terminación del documento.

Cronograma de pagos de Asignación por Embarazo en agosto 2026

  • DNI terminados en 0: 11 de agosto
  • DNI terminados en 1: 12 de agosto
  • DNI terminados en 2: 13 de agosto
  • DNI terminados en 3: 14 de agosto
  • DNI terminados en 4: 18 de agosto
  • DNI terminados en 5: 19 de agosto
  • DNI terminados en 6: 20 de agosto
  • DNI terminados en 7: 21 de agosto
  • DNI terminados en 8: 22 de agosto
  • DNI terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal agosto 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

La Asignación por Maternidad, al igual que las Asignaciones de Pago Único (como matrimonio, nacimiento o adopción), se abonarán entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre, sin distinción por terminación de DNI.

Cronograma de pagos de Prestación por Desempleo en agosto 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Formas de extraer el dinero

Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:

  • Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
  • Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
  • Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
  • Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiénes cobran hoy en ANSES según la terminación del DNI

ANSES: cuál es la edad para jubilarse en Argentina y cómo hacer el trámite

ANSES: los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y titulares en agosto

Bono para jubilados de ANSES: quiénes cobran el extra completo y cómo se calcula

SUAF de ANSES: el nuevo monto de agosto 2026 y las fechas de cobro para los beneficiario

Lo que se lee ahora
ANSES.
País.

Quiénes cobran hoy en ANSES según la terminación del DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto.
Jujuy.

Transporte urbano: qué líneas cambiaron y cómo serán los recorridos en Alto Comedero

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

Incendio en Tiraxi Chico
Jujuy.

Contuvieron el incendio forestal en Tiraxi Chico

Confirmaron a Tan Biónica para la Elección Nacional de la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: Tan Biónica tocará en la Elección Nacional

La alegría de la mamá de Vicky Zamar
FNE.

La emoción de la mamá de Vicky Zamar, Representante Provincial 2025: "Estoy muy orgullosa de ella"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel