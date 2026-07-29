Quiénes cobran hoy ANSES según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

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En esta nota encontrarás el cronograma actualizado de quiénes cobran hoy , información que se renovará diariamente de acuerdo con el calendario oficial difundido por ANSES.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

No hay cobros este 29 de julio.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

No hay cobros este 29 de julio

Asignación por Prenatal y Maternidad

No hay cobros este 29 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 8 y 9

Los montos varían dependiendo de la cantidad de aportes y la antigüedad laboral.

Asignaciones de Pago Único

Matrimonio, nacimiento y adopción: El pago inició a mediados de julio y se extiende hasta el 11 de agosto, sin distinción por terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Se mantiene habilitado el calendario de pagos para todas las terminaciones del DNI hasta el 11 de agosto.

ANSES.

De cuánto son las asignaciones en julio de 2026

Durante julio de 2026, las asignaciones familiares y universales de la ANSES se liquidan con los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.

$148.049. AUH Zona I: $192.464.

$192.464. Asignación Familiar por Hijo (primer rango): desde $74.033.

desde $74.033. Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.

hasta $241.041. Asignación por Nacimiento: $86.295.

$86.295. Asignación por Adopción: $515.930.

$515.930. Asignación por Matrimonio: $129.209.

$129.209. Ayuda Escolar Anual: $55.672.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ANSES abona mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH. Una vez realizado ese trámite, el organismo liquida el monto acumulado en un único pago.

De cuánto son las jubilaciones y pensiones en julio de 2026

Durante julio de 2026, las jubilaciones y pensiones registran un aumento del 2,15%, aplicado según la fórmula de movilidad vigente. Además, quienes perciben la jubilación mínima y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) reciben un bono extraordinario de $70.000 como refuerzo de ingresos.

Los valores vigentes para las principales prestaciones previsionales son:

Jubilación mínima: $481.989,33.

$481.989,33. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46.

$399.591,46. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $358.392,53.

El bono extraordinario se abona de manera íntegra a quienes cobran la jubilación mínima y en forma proporcional a los beneficiarios con haberes superiores, hasta el tope establecido por ANSES. Todos los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por el titular y el detalle de la liquidación puede consultarse a través de Mi ANSES o en el sitio oficial del organismo.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Quienes deseen conocer la fecha exacta de pago pueden ingresar al calendario oficial de ANSES o acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el día y el lugar de cobro de cada prestación.

Cómo se organiza el calendario de pagos

ANSES establece el cronograma de pagos según la terminación del DNI y el tipo de beneficio que percibe cada titular. Por ese motivo, las fechas pueden variar entre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE y otras prestaciones sociales.

Esta nota se actualiza todos los días con el calendario oficial para informar quiénes cobran en la jornada y facilitar la consulta de los beneficiarios.